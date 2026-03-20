Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie wypłaci trzynaste emerytury. Sprawdź, ile wynosi dodatkowe świadczenie, kiedy można się spodziewać przelewów i kto otrzyma "trzynastkę".

  • Trzynasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto.
  • Wypłaty realizowane są automatycznie, bez składania wniosków.
  • Terminy wypłat trzynastej emerytury znajdziesz w tym artykule.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przygotowania do wypłaty trzynastych emerytur. W tym roku pierwszy termin wypłat przypada już 1 kwietnia. Dodatkowe świadczenie, potocznie zwane "trzynastką", trafi do uprawnionych wraz z comiesięczną emeryturą lub rentą, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2026 roku?

Wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku została ustalona na poziomie najniższej emerytury i wynosi 1978,49 zł brutto. To wsparcie finansowe obejmie znaczną grupę seniorów i rencistów w całym kraju.

Kiedy ZUS wypłaci trzynastą emeryturę?

Jak poinformował ZUS, świadczenia będą wypłacane w kilku terminach:

  • 1 kwietnia,
  • 6 kwietnia,
  • 10 kwietnia,
  • 15 kwietnia,
  • 20 kwietnia,
  • 25 kwietnia,
  • 1 maja.

Wszystko odbywa się zgodnie z dotychczasowymi zasadami wypłaty emerytur i rent. W przypadku, gdy termin wypłaty wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, pieniądze trafią do uprawnionych wcześniej, czyli w ostatni roboczy dzień przed takim terminem.

Warto wiedzieć, że środki przekazywane są na pocztę już trzy dni robocze przed terminem wypłaty, natomiast do banków - dzień roboczy wcześniej. Wszystko po to, aby pieniądze dotarły na czas.

Kto otrzyma trzynastą emeryturę?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2026 roku mają:

  • prawo do emerytury (w tym pomostowej, kapitałowej i częściowej),
  • renty z tytułu niezdolności do pracy (także dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych),
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej (również po inwalidzie wojennym lub wojskowym),
  • rent rodzinnych wypadkowych,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków - ZUS wypłaci "trzynastkę" automatycznie wszystkim uprawnionym.

Czy trzynasta emerytura jest wliczana do dochodu?

Z kwoty trzynastej emerytury nie są dokonywane potrącenia i egzekucje. Świadczenie to nie jest także wliczane do dochodu, co oznacza, że nie wpływa na prawo do innych świadczeń społecznych.

