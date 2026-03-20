Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie wypłaci trzynaste emerytury. Sprawdź, ile wynosi dodatkowe świadczenie, kiedy można się spodziewać przelewów i kto otrzyma "trzynastkę".

Trzynasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. / Shutterstock

Wypłaty realizowane są automatycznie, bez składania wniosków.

Terminy wypłat trzynastej emerytury znajdziesz w tym artykule.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przygotowania do wypłaty trzynastych emerytur. W tym roku pierwszy termin wypłat przypada już 1 kwietnia. Dodatkowe świadczenie, potocznie zwane "trzynastką", trafi do uprawnionych wraz z comiesięczną emeryturą lub rentą, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2026 roku?

Wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku została ustalona na poziomie najniższej emerytury i wynosi 1978,49 zł brutto. To wsparcie finansowe obejmie znaczną grupę seniorów i rencistów w całym kraju.

Kiedy ZUS wypłaci trzynastą emeryturę?

Jak poinformował ZUS, świadczenia będą wypłacane w kilku terminach:

1 kwietnia,

6 kwietnia,

10 kwietnia,

15 kwietnia,

20 kwietnia,

25 kwietnia,

1 maja.

Wszystko odbywa się zgodnie z dotychczasowymi zasadami wypłaty emerytur i rent. W przypadku, gdy termin wypłaty wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, pieniądze trafią do uprawnionych wcześniej, czyli w ostatni roboczy dzień przed takim terminem.

Warto wiedzieć, że środki przekazywane są na pocztę już trzy dni robocze przed terminem wypłaty, natomiast do banków - dzień roboczy wcześniej. Wszystko po to, aby pieniądze dotarły na czas.

Kto otrzyma trzynastą emeryturę?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2026 roku mają:

prawo do emerytury (w tym pomostowej, kapitałowej i częściowej),

renty z tytułu niezdolności do pracy (także dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych),

renty szkoleniowej,

renty socjalnej,

renty rodzinnej (również po inwalidzie wojennym lub wojskowym),

rent rodzinnych wypadkowych,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar wojennych,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków - ZUS wypłaci "trzynastkę" automatycznie wszystkim uprawnionym.

Czy trzynasta emerytura jest wliczana do dochodu?

Z kwoty trzynastej emerytury nie są dokonywane potrącenia i egzekucje. Świadczenie to nie jest także wliczane do dochodu, co oznacza, że nie wpływa na prawo do innych świadczeń społecznych.