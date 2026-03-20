Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie wypłaci trzynaste emerytury. Sprawdź, ile wynosi dodatkowe świadczenie, kiedy można się spodziewać przelewów i kto otrzyma "trzynastkę".
- Trzynasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto.
- Wypłaty realizowane są automatycznie, bez składania wniosków.
- Terminy wypłat trzynastej emerytury znajdziesz w tym artykule.
- Chcesz wiedzieć, co dzieje się w kraju i na świecie? Wejdź na stronę główną rmf24.pl.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przygotowania do wypłaty trzynastych emerytur. W tym roku pierwszy termin wypłat przypada już 1 kwietnia. Dodatkowe świadczenie, potocznie zwane "trzynastką", trafi do uprawnionych wraz z comiesięczną emeryturą lub rentą, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.
Wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku została ustalona na poziomie najniższej emerytury i wynosi 1978,49 zł brutto. To wsparcie finansowe obejmie znaczną grupę seniorów i rencistów w całym kraju.
Jak poinformował ZUS, świadczenia będą wypłacane w kilku terminach:
- 1 kwietnia,
- 6 kwietnia,
- 10 kwietnia,
- 15 kwietnia,
- 20 kwietnia,
- 25 kwietnia,
- 1 maja.
Wszystko odbywa się zgodnie z dotychczasowymi zasadami wypłaty emerytur i rent. W przypadku, gdy termin wypłaty wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, pieniądze trafią do uprawnionych wcześniej, czyli w ostatni roboczy dzień przed takim terminem.
Warto wiedzieć, że środki przekazywane są na pocztę już trzy dni robocze przed terminem wypłaty, natomiast do banków - dzień roboczy wcześniej. Wszystko po to, aby pieniądze dotarły na czas.
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2026 roku mają:
- prawo do emerytury (w tym pomostowej, kapitałowej i częściowej),
- renty z tytułu niezdolności do pracy (także dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych),
- renty szkoleniowej,
- renty socjalnej,
- renty rodzinnej (również po inwalidzie wojennym lub wojskowym),
- rent rodzinnych wypadkowych,
- rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
- świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar wojennych,
- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
- świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.
Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków - ZUS wypłaci "trzynastkę" automatycznie wszystkim uprawnionym.
Z kwoty trzynastej emerytury nie są dokonywane potrącenia i egzekucje. Świadczenie to nie jest także wliczane do dochodu, co oznacza, że nie wpływa na prawo do innych świadczeń społecznych.