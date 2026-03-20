"Dla Putina długa wojna w Iranie to zaleta" - powiedział w najnowszym wywiadzie dla BBC Wołodymyr Zełenski. "Oprócz cen energii, oznacza wyczerpywanie się rezerw USA i wyczerpywanie się systemów obrony powietrznej". Dodał, że chodzi mu głównie o amerykański rakietowy system Patriot. Praktycznie tylko za pomocą tych rakiet Ukraińcy mogą strącać rosyjskie balistyczne rakiety Iskander.

Wołodymyr Zełenski powiedział BBC, że z powodu wojny na Bliskim Wschodzie Ukraina będzie musiała zmierzyć się z problemem deficytu rakiet używanych do walki z Rosją.

Ocenił, że Władimir Putin chce "długiej wojny" między USA, Izraelem i Iranem, ponieważ osłabi ona Kijów, a amerykańskie zasoby byłyby skierowane głównie gdzie indziej.

Czym jest system Patriot i jakie są dokładnie jego możliwości? O tym poniżej.

Dlaczego długa wojna na Bliskim Wschodzie to scenariusz idealny dla Moskwy?

Prezydent Ukrainy udzielił wywiadu BBC, w którym skomentował eskalację przedłużającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie. Od 28 lutego USA i Izrael bombardują bowiem Iran, a ten odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i cele cywilne. Iran zablokował też w reakcji na ataki cieśninę Ormuz , kluczowy dla handlu ropą szlak, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen surowca na rynkach światowych. Wołodymyr Zełenski odniósł się do tego, co wysiłek militarny Stanów Zjednoczonych oznacza dla Ukrainy, od której kupuje - w ramach zakupów finansowanych przez europejskich sojuszników - oraz otrzymuje w ramach pomocy broń do odpierania rosyjskich ataków.

Zełenski stwierdził, że "z całą pewnością" zabraknie systemu rakietowego Patriot, co będzie - jak cytuje BBC - "wyzwaniem". Prezydent Ukrainy dodał, że teraz pojawia się pytanie: "kiedy wszystkie zapasy na Bliskim Wschodzie zostaną wyczerpane". Ameryka produkuje 60-65 pocisków miesięcznie. Wyobraźmy sobie, że 65 pocisków miesięcznie to około 700-800 pocisków rocznie. A pierwszego dnia wojny na Bliskim Wschodzie użyto 803 pocisków – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Patriot produkuje amerykańska firma RTX - Raytheon Company. To jeden z największych na świecie koncernów zbrojeniowych i lotniczych, specjalizujący się w systemach rakietowych, radarach i technologiach obronnych. Patriot to za jeden z najbardziej skutecznych systemów na świecie, który może zwalczać pociski balistyczne, drony i samoloty. Niemal wyłącznie dzięki niemu Ukraina może strącać putinowskie Iskandery.

System obrony powietrznej Patriot rozmieszczany - w ramach ćwiczeń wojskowych - w parku Han Kuang w Tajpej na Tajwanie / Shutterstock

Iskander z kolei to rosyjski system rakietowy zdolny do niszczenia infrastruktury i celów lądowych. Rakiety Iskander mogą poruszać się z prędkością ok. 2000/s i przenosić głowice jądrowe.

Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla BBC powiedział także, że jego zdaniem Donald Trump "chce zakończyć tę wojnę" - wojnę w Ukrainie - jednak dodał, że prezydent Stanów Zjednoczonych i jego doradcy wybrali strategię bliskiego dialogu z Putinem i tego, żeby go "nie drażnić, nie irytować, ponieważ Europa go drażni, a Putin nie chce rozmawiać z Europą".