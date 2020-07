IMGW wydał w piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla czterech województw na południu kraju. Alert pierwszego stopnia wydano też dla Lubelszczyzny, Podlasia, Mazowsza oraz Warmii i Mazur, gdzie po południu prognozowane są burze z gradem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Silny deszcz ma pojawić się na terenach województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Prognozowane opady deszczu mają wynieść miejscami od 25 mm do 35 mm, a prędkość wiatru w porywach wyniesie do 60 km/h.



Ostrzeżenia na tym obszarze obowiązują od rana. Z kolei po południu IMGW prognozuje wystąpienie burz z gradem na terenie części kolejnych czterech województw: Lubelszczyzny, Podlasia, Mazowsza oraz w trzech południowych powiatach Warmii i Mazurach (działdowskim, szczycieńskim oraz nidzickim).



Prognozuje się wystąpienie tam burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Gdzie jest burza?

