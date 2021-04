71-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego nie zatrzymał się do policyjnej kontroli; podczas ucieczki doprowadził do kolizji z radiowozem, a także potrącił funkcjonariusza. Jak informuje dolnośląska policja - po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Nie posiadał także uprawnień do kierowania.

