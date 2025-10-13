Właściciele psów i ich sąsiedzi mogą spodziewać się istotnych zmian w przepisach dotyczących utrzymywania zwierząt domowych. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich apeluje o umożliwienie gminom skuteczniejszego reagowania na uciążliwe szczekanie psów, które coraz częściej staje się powodem konfliktów sąsiedzkich. Czy nowe prawo przyniesie ulgę mieszkańcom polskich miast i miasteczek?

Twój pies szczeka za głośno? Szykują się ważne zmiany w przepisach! / Shutterstock

Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje o zmiany w prawie, które pozwolą gminom regulować hałas powodowany przez psy na prywatnych posesjach.

Obecnie gminy nie mają narzędzi prawnych, by skutecznie reagować na uporczywe szczekanie zwierząt.

Propozycja zmian jest na etapie konsultacji i budzi duże zainteresowanie wśród mieszkańców.

Więcej ważnych informacji na stronie głównej RMF24.pl

Uciążliwe szczekanie psów - narastający problem na osiedlach

W polskich miastach i miasteczkach coraz częściej dochodzi do konfliktów na tle hałasu generowanego przez psy. Mieszkańcy bloków i domów jednorodzinnych skarżą się, że uporczywe szczekanie czworonogów sąsiadów potrafi trwać godzinami, niekiedy również w nocy. Dla wielu osób oznacza to chroniczne niewyspanie, stres, a nawet pogorszenie stanu zdrowia. Problem ten nie dotyczy pojedynczych przypadków czy nadwrażliwych osób - to zjawisko, które narasta wraz z rozwojem zurbanizowanych osiedli.

Zobacz również: Ta rasa psów zdaniem ekspertów może zostać zakazana w Wielkiej Brytanii

Brak skutecznych narzędzi prawnych

Obecnie prawo lokalne nie daje gminom możliwości skutecznego przeciwdziałania hałasowi powodowanemu przez zwierzęta domowe na prywatnych posesjach. Chociaż wydawać by się mogło, że rada gminy może wprowadzić odpowiednie regulacje, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Orzecznictwo sądów administracyjnych jasno wskazuje, że regulaminy czystości i porządku nie mogą ingerować w sposób utrzymywania zwierząt w domach prywatnych. Oznacza to, że nawet jeśli pies szczeka nieustannie, lokalne władze nie mają podstaw prawnych, by interweniować.

Inicjatywa Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

W odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców, jak informuje Forsal Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich postanowiło podjąć działania na rzecz zmiany przepisów. Piotr Mierzejewski, dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze RPO, skierował oficjalne pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W dokumencie tym apeluje o rozważenie nowelizacji ustawy, która pozwoliłaby gminom wprowadzać konkretne przepisy regulujące kwestie hałasu wywoływanego przez zwierzęta domowe.

Celem proponowanych zmian nie jest karanie właścicieli psów, lecz umożliwienie skutecznego reagowania w sytuacjach, gdy nadmierny hałas zakłóca spokój i wpływa negatywnie na zdrowie sąsiadów. Podobne regulacje funkcjonują już w innych krajach, gdzie przynoszą wymierne efekty w ograniczaniu tego typu problemów.

Nadzieje mieszkańców i dalszy przebieg sprawy

Propozycja zmian w prawie spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, jak i internautów. Wielu z nich liczy, że nowe przepisy pozwolą skuteczniej chronić spokój domowy i zdrowie obywateli. Obecnie sprawa znajduje się na etapie konsultacji, jednak już teraz budzi szeroką dyskusję publiczną.

To, czy gminy zyskają nowe narzędzia do walki z uciążliwym szczekaniem psów, zależy od decyzji polityków. Możliwe, że jeszcze w tej kadencji parlamentu zapadną kluczowe rozstrzygnięcia w tej sprawie.