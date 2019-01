Policjanci z Iławy zatrzymali 29 -letniego mężczyznę, który miał w domu substancje chemiczne mogące posłużyć do wyprodukowania np. ładunków wybuchowych. Mężczyzna substancje te kupił legalnie.

Substancje znalezione w domu 29-latka / Policja

W domu 29-letniego mężczyzny policjanci znaleźli substancje chemiczne, z których można wyprodukować m.in. materiały wybuchowe. Oficer prasowa iławskiej policji Joanna Kwiatkowska poinformowała, że są one ujęte na liście substancji potencjalnie niebezpiecznych. Podkreśliła jednak, że zatrzymane środki mężczyzna kupił legalnie.