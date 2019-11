Pół tony nielegalnego suszu tytoniowego znaleźli funkcjonariusze skarbówki w samochodzie jadącym autostradą A4. Tytoń został zarekwirowany, a sprawą zajmuje się Urząd Celno-Skarbowy w Opolu.

Wprowadzenie tytoniu na rynek naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości 250 tys. złotych / KAS / Służba Celna

Na kontrabandę funkcjonariusze opolskiej KAS trafili kontrolując dostawcze auto na autostradzie A4. Znaleziono w nim bele suszu tytoniowego. Było to pół tony nielegalnego tytoniu, którego wprowadzenie na rynek naraziłoby Skarb Państwa na stratę w wysokości 250 tys. złotych.

W trakcie kontroli okazało się, że zatrzymany mężczyzna nie prowadzi działalności gospodarczej, a rachunek dokumentujący zakup tytoniu został wystawiony na niego jako na osobę fizyczną. Pomimo obowiązku, przewożony towar nie został zgłoszony w systemie monitorowania drogowego - SENT.



Towar został zarekwirowany i przewieziony do Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu. Kierowcy przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego i ukarano go mandatem karnym w wysokości 7500 zł. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Opolski Urząd Celno-Skarbowy.