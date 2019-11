W Święto Niepodległości, 11 listopada Sejm zorganizuje dzień otwarty dla zwiedzających. Gmach Sejmu będzie otwarty dla wszystkich w godz. 10 - 16; rezerwacje nie są potrzebne. Osoby, które chcą zwiedzić Sejm, muszą jedynie zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Sala posiedzeń Sejmu / Tomasz Gzell / PAP

Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało o dniu otwartym zaplanowanym na 11 listopada. W dzień Narodowego Święta Niepodległości Sejm zaprasza wszystkich chętnych do odwiedzenia swojej siedziby - napisano w komunikacie.



Podkreślono, że dzień otwarty z okazji Święta Niepodległości to już coroczna tradycja, ale w tym roku możliwość zwiedzania Sejmu będzie miała miejsce w przeddzień uroczystego, pierwszego posiedzenia Sejmu nowej, IX kadencji.



CIS informuje także, że specjalnie wyznaczona trasa pozwoli zwiedzającym dokładnie poznać ten jeden z najważniejszych gmachów w Polsce. Będzie można zobaczyć m.in. Hall Główny, Salę Kolumnową, galerię Sali Posiedzeń Sejmu i Korytarz Marszałkowski.



Szczególną atrakcją będzie możliwość zobaczenia wnętrza gabinetu Marszałka Sejmu - miejsca, gdzie na co dzień urzęduje druga osoba w państwie. W kuluarach sejmowych, wszyscy goście będą mogli wysłać okolicznościowe kartki pocztowe z okazji 11 listopada w ramach akcji "Mamy Niepodległą!".



W Sali Kolumnowej będą się odbywały warsztaty plastyczne o tematyce patriotycznej, podczas których będzie można nauczyć się m.in. wykonywania kokard narodowych. Przygotowanych zostanie też wiele innych atrakcji dla dzieci. Na trasie zwiedzania będzie też stoisko z publikacjami Wydawnictwa Sejmowego.



Gmach Sejmu będzie otwarty dla zwiedzających w godz. 10.00 - 16.00. CIS informuje, że nie ma potrzeby dokonywania wcześniejszej rezerwacji. Osoby pragnące zwiedzić Sejm muszą jedynie zabrać ze sobą dokument tożsamości. Wszyscy wchodzący do budynku Sejmu - ze względów bezpieczeństwa - zostaną poddani kontroli pirotechnicznej.