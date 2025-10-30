Patryk M., pseudonim Wielki Bu, chce uzyskać azyl w Niemczech. Złożył taki wniosek w środę. Z całej sprawy zakpił na platformie X premier Donald Tusk.
- Adwokat Patryka M. ps. Wielki Bu, poinformował, że jego klient ubiega się o azyl w Niemczech - wniosek złożono w środę.
- Obrońca podkreśla, że Patryk M. obawia się wykorzystania go w rozgrywkach politycznych ze względu na powiązania z prezydentem RP Karolem Nawrockim i konflikt polityczny w kraju.
- Premier Donald Tusk skomentował sprawę na platformie X, ironizując z decyzji o szukaniu azylu w Niemczech.
- Patryk M. został zatrzymany 12 września na lotnisku w Hamburgu podczas próby wylotu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich; był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania.
Gregor P. Jezierski, adwokat Patryka M., ps. Wielki Bu przekazał, że jego klient ubiega się o azyl w Niemczech. Taki wniosek został złożony w środę. Obawiamy się, że ze względu na powiązania naszego klienta z osobą prezydenta Rzeczypospolitej (Karola Nawrockiego) i konfliktową sytuacją między rządem a opozycją nasz klient może stać się obiektem jakichś politycznych operacji - powiedział w czwartek PAP Jezierski.
Boimy się, że zamiast praworządnego postępowania karnego nasz klient będzie piłką, którą będzie grała opozycja z rządem lub odwrotnie - dodał.
Całą sprawę skomentował na platformie X premier Donald Tusk. "Kolega prezydenta "Wielki Bu" boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości i słusznie. Szuka azylu. Rozumiem. Ale że u Niemca?!" - kpił szef rządu.