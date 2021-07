Jechał autem bez jednego koła i miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie – mowa o 58-letnim kierowcy, którego zatrzymała wczoraj policja z Międzychodu w Wielkopolsce.

Kierowcy nie przeszkadzało, że w czasie jazdy oderwało mu się koło / Policja / Facebook

58-latek ciągle trzeźwieje. Dopiero po wytrzeźwieniu zostaną z nim przeprowadzone dalsze czynności - powiedziała oficer prasowy międzychodzkiej policji Justyna Rybczyńska.

W sobotę około godz. 16.00 na drodze między Gorzyniem a Dormowem policjanci zatrzymali do kontroli kierującego osobowym renault. Pojazd nie miał jednego koła, przez co zniszczona została nawierzchnia drogi. Badanie stanu trzeźwości kierującego, 58-letniego mieszkańca powiatu międzychodzkiego, wskazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie - poinformowała rzecznik.





Dodała, że mężczyzna miał wracać z dłuższej podróży. Koło urwało mu się w czasie jazdy, a że nie miał zapasowego, to postanowił w ten sposób jechać do domu - powiedziała.



Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi do dwóch lat więzienia.