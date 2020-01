Ognisko ptasiej grypy potwierdzono w gospodarstwie w Słaborowicach w pow. ostrowskim. To trzecie w Wielkopolsce ognisko wirusa - poinformował Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Poznaniu Andrzej Żarnecki.

W wielkopolskiej miejscowości Słaborowice padło 21 tys. kaczek. Służby weterynaryjne pobrały próbki i wysłały je do badań do Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach. Tam potwierdzono, że fermę zaatakował wirus ptasiej grypy - przekazał Żarnecki.

W Puławach badane są jeszcze próbki pobrane w środę z gospodarstwa w Ostrowie Wlkp., gdzie padło 9 tys. kaczek przeznaczonych do tuczu. Też można spodziewać się wirusa, ponieważ wszystkie objawy na to wskazują, ale ostateczny wynik będzie w czwartek lub piątek - wyjaśnił Żarnecki.



Do tej pory - jak poinformował Wielkopolski Lekarz Weterynarii w Poznaniu - potwierdzono trzy przypadki grypy ptaków w Wielkopolsce. Pierwszy ujawniono 31 grudnia ub. roku w Topoli Osiedlu w powiecie ostrowskim. Wirus H5N8 wystąpił na fermie, gdzie hodowano 65 tys. kur niosek. Wszystkie ptaki zostały zutylizowane w zakładzie w Śmiłowie niedaleko Piły.



Drugi przypadek wystąpienia wirusa potwierdzono 13 stycznia na fermie w miejscowości Zalesie w pow. kolskim, gdzie wybito 6 tys. gęsi.





Czym jest ptasia grypa?

Ptasia grypa to choroba wirusowa stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi.



Hodowcom drobiu zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, w tym m.in. zabezpieczenie paszy przed dostępem dzikich zwierząt, niekarmienie drobiu na zewnątrz budynków, w których zwierzęta są utrzymywane oraz stosowanie odzieży i obuwia ochronnego w gospodarstwie.



Adam Żarnecki powiedział, że wirusy grypy mutują, dlatego ludzi, którzy mają kontakt z ptakami obowiązuje szczególna higiena - mycie rąk i zmienianie odzieży. Wirus ten - jak wyjaśnił Żarnecki - jest wrażliwy na obróbkę termiczną (smażenie, gotowanie) i na środki dezynfekcyjne.



Hodowcy powinni informować również odpowiednie osoby i instytucje: lekarza weterynarii prywatnej praktyki, urzędowego lekarza weterynarii, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wszystkich podejrzeniach wystąpienia choroby zakaźnej drobiu w ich fermach.



W związku z wykryciem ptasiej grypy służby weterynaryjne prowadzą dochodzenie na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych w promieniu 10 km od miejsca zarażenia. W powiecie ostrowskim działaniami objęto 31 ferm drobiu.