Decyzja Trumpa będzie też konsultowana podczas czwartkowego szczytu Rady Europejskiej.

Biały Dom potwierdził, że wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy, by zmusić ją do zawarcia pokoju, nad ranem. "Prezydent jasno dał do zrozumienia, że skupia się na pokoju. Potrzebujemy, aby nasi partnerzy również byli oddani temu celowi. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" - oświadczył przedstawiciel Białego Domu.

Wstrzymanie ma dotyczyć wszelkich form pomocy, w tym broni, będącej już w drodze na Ukrainę, także w Polsce.

Administracja Donalda Trumpa od przyjścia do władzy nie uchwaliła żadnego nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, lecz pozwoliła na przepływ broni w ramach ostatniego pakietu zaaprobowanego przez Joe Bidena. Trump wciąż ma uprawnienia do przekazania Kijowowi z amerykańskich magazynów broni o wartości 4 mld dol. Jeszcze podczas piątkowego spotkania z Zełenskim deklarował, że będzie ona kontynuowana, choć wyraził nadzieję, że nie będzie to konieczne w dużych ilościach.