GDDKiA ostrzega kierowców przed trudnymi warunkami jazdy spowodowanymi padającym deszczem lub mżawką w ośmiu województwach. W Małopolsce należy spodziewać się śniegu. Z kolei IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w woj. zachodniopomorskim.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Mżawka lub deszcz mogą padać na terenie województwa: pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego. W Małopolsce może to być też śnieg.

Instytucja w związku z tym apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w powyżej wymienionych rejonach.



GDDKiA podała ponadto, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne i obecnie pracują na nich cztery pojazdy do zimowego utrzymania.

Silny wiatr w woj. zachodniopomorskim

IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla nadmorskich powiatów woj. zachodniopomorskiego: kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego oraz sławieńskiego.



Na tym obszarze należy spodziewać się wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, a w porywach do 75 km/h z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią w strefie brzegowej.



Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12 do godz. 21.



Pierwszy - najniższy - stopień ostrzeżenia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.