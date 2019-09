16-latek zginął na krajowej 28. w Trzebieńczycach w okolicach Oświęcimia. W jadącego na motocyklu nastolatka uderzyło czołowo osobowe audi prowadzone przez 19-letniego kierowcę – podała w sobotę rzecznik oświęcimskiej policji Małgorzata Jurecka.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Buczek / RMF FM

Do wypadku doszło w piątek późnym wieczorem. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-latek, gdy wyprzedzał inny pojazd, uderzył w jadącego z przeciwka motocyklistę. W wyniku zderzenia małoletni poniósł śmierć. Do szpitala z obrażeniami ciała trafiła 18-letnia pasażerkę audi - powiedziała Jurecka.

Rzecznik dodała, że kierujący motocyklem-składakiem posiadał prawo jazdy kategorii AM/B1.



Policja poszukuje świadka wypadku - kierowcę samochodu, którego wyprzedzało audi. Apelujemy, aby skontaktował się z oświęcimską policją lub dowolną jednostką - powiedziała Jurecka.



Droga krajowa 28 łączy województwa Małopolskie i Podkarpackie. Wiedzie z Zatoru przez Wadowice, Nowy Sącz, Gorlice, Krosno, Sanok, Przemyśl do Medyki na granicy z Ukrainą.



Jurecka dodała, że w piątek wieczorem omal nie doszło do tragedii także w Oświęcimiu. 38-letni kierowca renault master nie sprawdził, czy może zacząć wyprzedzać pojazd i rozpoczął manewr w momencie, gdy był wyprzedzany przez seata. Dostawcze auto wypchnęło z drogi osobówkę, która kilkukrotnie dachowała. Do szpitala z obrażeniami ciała został trafił 19-letni kierowca seata oraz 17-letni pasażer - poinformowała rzecznik oświęcimskiej policji.