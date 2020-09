Cztery osoby zginęły w wypadku, do którego doszło rano na obwodnicy Olecka. Droga jest zablokowana.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Wypadek wydarzył się na skrzyżowaniu na obwodnicy Olecka. To bardzo niebezpieczne miejsce, w przeszłości często dochodziło tam do wypadków.

Obwodnicą jechała kia. W tym samym czasie do ruchu na obwodnicy chciał się włączyć fiat, który nie ustąpił pierwszeństwa. Doszło do zderzenia, wszyscy podróżujący fiatem, cztery osoby, zginęli - mówi oficer prasowa policji w Olecku Justyna Sznel



Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że podróżujący fiatem nie mieszkali w powiecie oleckim. W ocenie Sznel ofiary to ludzie starsi.



Na miejsce wypadku jedzie prokurator. Droga będzie zablokowana co najmniej kilka godzin.