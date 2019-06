Od początku wakacji doszło do 47 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Sześć z nich wydarzyło się w ciągu ostatniej doby - wynika z opublikowanej w środę interaktywnej "Mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2019". W wypadkach tych zginęły 52 osoby.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Jak poinformował podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, od początku wakacji do 25 czerwca w wypadkach drogowych zginęły 52 osoby, osób rannych było 731. W tym okresie odnotowano w sumie 620 wypadków. Ostatniej doby zginęło 6 osób, rannych zostało 113.

To są liczby, które nie cieszą - choć można powiedzieć, że to są lepsze liczby niż rok temu. Mamy o 89 mniej wypadków, mamy o 10 mniej ofiar wypadków, mamy o 124 mniej osób rannych - wskazał Kobryś.



Na interaktywnej mapie policji informacje są umieszczane od drugiego dnia wakacji.



Liczby, tabele, czy porównania nie zawsze przemawiają do wyobraźni kierowców i pieszych. Dlatego też każdego dnia przez cały okres wakacji Policja prezentuje bieżącą liczbę i lokalizację wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z ostatniej doby oraz od początku wakacji. Niestety z każdym dniem mapa będzie coraz mniej przejrzysta, ponieważ przybywać będą nowe punkty. Pod każdym punktem kryje się ludzki dramat! - jest napisane przed prezentowaną mapą.



Policja zwraca uwagę również na to, że wypadki drogowe zazwyczaj nie są przypadkiem, a wynikiem niebezpiecznego zachowania kierowcy lub pieszego.



Autorzy mapy przypomnieli o zasadach, które zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego, m.in. o respektowaniu przepisów ruchu drogowego, w szczególności przestrzegania ograniczeń prędkości, o trzeźwości, korzystaniu z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci, ograniczaniu do minimum rozmów telefonicznych, a w razie konieczności korzystaniu z zestawu głośnomówiącego, o dostosowaniu prędkości do warunków atmosferycznych czy o zwalnianiu przed przejściami dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej i przed skrzyżowaniami, a także o sprawdzeniu przed wyjazdem stanu technicznego pojazdu.