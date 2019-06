​Sąd Okręgowy w Krakowie poinformował, że płyta z zapisem monitoringu z wypadku premier Beaty Szydło, została uszkodzona przed przekazaniem akt sprawy do sądu w Oświęcimiu. Jak informuje Onet, to by oznaczało, że do uszkodzenia mogło dojść na etapie postępowania przygotowawczego.

REKLAMA