Stołeczna policja zatrzymała dwie kolejne osoby w sprawie tragedii w warszawskiej szkole w Wawrze, gdzie w piątek 15-latek Emil B. śmiertelnie ranił nożem swojego kolegę. Pełnomocnicy sprawcy chcą, by odroczyć przekazanie sprawy prokuraturze.

Znicze przed szkołą, gdzie doszło do tragedii / Piotr Nowak / PAP

Wiadomo, że osoby zatrzymane przez warszawskich funkcjonariuszy są nieletnie. Zatrzymani w pośredni sposób mieli się przyczynić do zabójstwa - tak wynika ze skąpych informacji przekazywanych przez służby.

Sąd ma dziś zadecydować, czy trafią do schroniska dla nieletnich. Niewykluczone, że ich sprawa również zostanie przekazana prokuraturze i w rezultacie będą traktowani jak dorośli - wtedy mogą usłyszeć zarzuty.

Jedna z osób - jak informuje Onet - jest znana służbom. Zatrzymany w przeszłości usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności osobistej innego nieletniego. Druga sprawa dotyczyła demoralizacji: spożywania alkoholu, wszczynania kłótni i stosowania przemocy. Sąd nie zdecydował wtedy o przyznaniu kuratora.

Tymczasem pełnomocnicy 15-latka chcą, by decyzja o przekazaniu sprawy prokuraturze została odroczona. Taki wniosek wpłynął do sądu rodzinnego. Spór toczy się o to, czy nastolatek będzie sądzony jako osoba dorosła. Jeżeli sprawa zostanie przekazane prokuraturze, to w praktyce tak się stanie.

Sąd rodzinny oddał śledczym prowadzenie postępowania w sobotę, ale ta decyzja nie jest jeszcze prawomocna. Wniosek o jej odroczenie to najprawdopodobniej zapowiedź zaskarżenia tego orzeczenia - pełnomocnicy sprawcy mają na to czas do soboty. Jeśli do tego dojdzie, ewentualne postawienie zarzutów może się przeciągnąć nawet o wiele tygodni.

Na razie większość działań w śledztwie, oprócz tych najbardziej pilnych - takich jak sekcja zwłok - są wstrzymane. 15-latek czeka na decyzję w schronisku dla nieletnich.

Zaczęło się od kłótni

Do tragedii doszło w warszawskiej szkole podstawowej im. Króla Maciusia I w warszawskim Wawrze. Napastnik i ofiara chodzili do innych klas. Sprawcy uczęszczali do tej samej szkoły, ale do innych klas.

Do kłótni, a potem bójki, podczas której padły śmiertelne ciosy, doszło podczas przerwy, na korytarzu.

Według nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy portalu Onet, 15-latek był prawdopodobnie pod wpływem narkotyków, a konkretnie amfetaminy. Policja nie potwierdziła tej informacji.