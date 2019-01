W koszalińskim escape roomie doszło do tragicznego pożaru - zginęło w nim pięć osób. W Tatrach wciąż obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego - część szlaków została zamknięta. Wisła Kraków ma nowego prezesa - został nim Rafał Wisłocki. To główne informacje piątku. Oto nasze podsumowanie dnia.

Tragedia w Koszalinie. W pożarze w escape roomie zginęło 5 osób

Pięć kobiet zginęło w pożarze tzw. escape roomu w Koszalinie w Zachodniopomorskiem. Jedna osoba jest ciężko ranna.

Ogień pojawił się około 17:30 w jednym z pokojów w trzykondygnacyjnym budynku przy ulicy Piłsudskiego. Płomienie objęły jeden z pokoi, gdzie akurat przebywała grupa pięciu kobiet. Próbowały one rozwiązać szereg zagadek logicznych - tylko wtedy byłyby w stanie otworzyć drzwi i wydostać się z pomieszczenia. Gdy wybuchł pożar, były mniej więcej w połowie zadania.

Z miejsca, gdzie wybuchł pożar udało się wydostać tylko jednemu mężczyźnie. To najprawdopodobniej pracownik pokoju zagadek.

Rafał Wisłocki prezesem Wisły Kraków

Nowy prezes Wisły Kraków / PAP/Jacek Bednarczyk /

Rafał Wisłocki został prezesem Wisły Kraków SA i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków - ogłoszono podczas konferencji prasowej. Jego pierwszym zadaniem ma być doprowadzenie do odwieszenia licencji na grę drużyny w piłkarskiej ekstraklasie.



W górach "sytuacja jest katastrofalna". Ratownicy apelują, by nie wybierać się na szlaki

Zima w Dolinie Kościeliskiej / PAP/Jan Niedziałek /

W Tatrach wciąż obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego - część szlaków zastała zamknięta, a turyści uwiezieni w schroniskach. Trudna sytuacja jest również w Beskidach i w Bieszczadach. Ratownicy apelują, by nie wychodzić na szlaki. W schroniskach górskich w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, nad Morskim Okiem i w Dolinie Roztoki utknęło około 50 turystów, którzy z uwagi na niebezpieczeństwo zejścia lawin, muszą pozostać w schroniskach do poprawy sytuacji.



Lawina w Tatrach zasypała schronisko pod Rysami

Sporych rozmiarów lawina śnieżna zeszła z Ciężkiego Szczytu (2520 m n.p.m.) w Tatrach i zasypała schronisko pod Rysami po słowackiej stronie. Nikogo nie było w środku, bo zimą to schronisko jest zamknięte.



Przed drzwiami prawie 2 m śniegu. Ten film z Kasprowego podbija interent

Prawie dwa metry śniegu przed drzwiami, a ty potrzebujesz się wydostać? Jak trudne to zadanie pokazali pracownicy obserwatorium na Kasprowym Wierchu. Jeden z nich zademonstrował, jak bardzo trzeba się postarać, żeby wydostać się na zewnątrz. W Tatrach nadal obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego.



Atak hakerski w Niemczech. Dane polityków trafiły do sieci

Dane i dokumenty niemieckich polityków wyciekły do sieci po ataku hakerskim. Jak poinformowały służby, do internetu nie trafiły newralgiczne informacje o Angeli Merkel.

Jeśli chodzi o urząd kanclerski, sądząc po wstępnej inspekcji, wydaje się, że żadne wrażliwe informacje czy dane nie zostały opublikowane i dotyczy to również kanclerz- przekazała rzeczniczka kanclerz na konferencji prasowej. Przyznała, że wyciekły dane setek osób "wszystkich szczeblach".

Ministerstwo obrony w Berlinie poinformowało z kolei, że atak hakerski nie dotyczył niemieckiej armii.

W internecie zostały opublikowane dane i dokumenty kilkuset niemieckich polityków. Według mediów wśród ofiar ataku hakerskiego są: kanclerz Angela Merkel, prezydent Frank-Walter Steinmeier, posłowie do Bundestagu i deputowani landowi.

Turniej Czterech Skoczni: Stoch piąty w Innsbrucku, rewelacyjny Kobayashi

Kamil Stoch zajął piąte miejsce w trzecim konkursie 67. edycji Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Zwyciężył utrzymujący znakomitą formę Japończyk Ryoyu Kobayashi, dla którego to trzeci z rzędu triumf w zawodach tej imprezy. Dawid Kubacki był osiemnasty.

Na drugiej pozycji uplasował się Austriak Stefan Kraft, a na trzeciej Norweg Andreas Stjernen. Taka sama kolejność była na półmetku.

500 zł więcej. Andrzej Duda przyznał podwyżki pracownikom Kancelarii Prezydenta

Pracownicy Kancelarii Prezydenta mogą zarabiać od 2019 roku nawet pół tysiąca złotych więcej! Zdecydował o tym Andrzej Duda, podpisując nowe zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta RP.

Kosiniak-Kamysz: Wyścig o bycie liderem opozycji mnie nie interesuje

Premier Kosiniak-Kamysz? Jakub Rutka /RMF FM

Dziękuję za każde zaufanie, ale to nie sondaże wygrywają wybory (...). Każda partia ma ambicje żeby rządzić, to jest naturalne, że każdy chce sprawować władze, a nie być w opozycji, tylko do tego trzeba wygrać wybory i to jest dużo ważniejsze - tak Władysław Kosinak-Kamysz skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM wyniki sondażu dla "Rzeczpospolitej" według którego nasz gość został wskazany przez respondentów jako najbardziej prawdopodobny premier po wygranych przez opozycję wyborach parlamentarnych.



Dopytywany o to, czy widziałbyś się w roli lidera opozycji szef PSL stwierdził: Rzeczą najważniejszą nie jest to, kto będzie liderem opozycji teraz - bo ja nie chce brać udziału w tym wyścigu, on mnie nie interesuje - ja chciałbym żeby po wyborach liderem opozycji był Jarosław Kaczyński.



ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ Z WŁADYSŁAWEM KOSINIAKIEM-KAMYSZEM



Kuźmiuk o wypowiedziach Andruszkiewicza: Spuśćmy na to zasłonę milczenia. Dajmy mu szansę

Sumy, które padają, są wyraźnie wygórowane - tak o doniesieniach medialnych na temat zarobków w Narodowym Banku Polskim mówi Zbigniew Kuźmiuk. Prawa ręka prezesa NBP zarabia 65 tysięcy złotych miesięcznie? "To rzeczywiście bardzo dużo. Członek Rady Polityki Pieniężnej miał wynagrodzenie w granicach dwudziestu kilku. Tu jest troszeczkę więcej. To są pytania do prezesa NBP-u" - dodaje gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Na miejscu prezesa te informacje o wynagrodzeniach bym upublicznił - dodał gość Marcina Zaborskiego. Jego zdaniem, zarobki w Narodowym Banku Polskim powinny być jawne. Ten świat bankowości jest specyficzny i tam zarobki są dosyć szokujące, ale nie powinny być tajemnicą - zaznaczył europoseł PiS.



Kraków: Zatrzymano mężczyznę, który potrącił 22-latka na przejściu na pieszych

W Krakowie zatrzymano 59-latka, który jest podejrzany o potrącenie na przejściu dla pieszych 22-letniego Kacpra. Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia.



Prezesowi Okęcia grozi kara finansowa

Nawet 2500 złotych grzywny może zapłacić prezes Portów Lotniczych, firmy która zarządza między innymi warszawskim lotniskiem im. Fryderyka Chopina. Jak dowiedział się reporter RMF FM Okręgowa Inspekcja Pracy właśnie wysłała wniosek o ukaranie Mariusza Szpikowskiego do sądu rejonowego w Warszawie.



Wyjątkowo liczną watahę wilków zaobserwowano w Bieszczadach

Liczącą 23 osobniki watahę wilków zaobserwował i sfotografował w ostatnich dniach grudnia turysta Adrian Czech z Sanoka. Mężczyzna wędrował doliną Sanu pod Otrytem w Bieszczadach.