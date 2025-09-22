Hollywoodzki aktor Tom Holland trafił do szpitala po wypadku na planie filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Zdjęcia do kolejnej części sagi o człowieku pająku zostały wstrzymane.

Praca na planie najnowszej częśći spider-mana został wstrzymana / Shutterstock

O groźnej sytuacji, do której doszło w piątek na planie, informują branżowe portale takie jak Deadline czy Variety.

Portal dziennika "The Guardian" podał, że do wypadku doszło w Leavesden Studios w Watford w trakcie próby kaskaderskiej. Tom Holland miał doznać łagodnego wstrząśnienia mózgu i trafić do szpitala. W sobotę został wypisany.

Według "The Sun" aktor dzień po wypadku razem z narzeczoną Zendayą uczestniczył charytatywnej kolacji, ale szybko ją opuścił po tym, jak jego samopoczucie się pogorszyło.

Co z powrotem na plan?

Po incydencie w piątek wstrzymano prace na planie filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Na wszelki wypadek Tom Holland jeszcze przez kilka dni nie będzie uczestniczył w zdjęciach. Przedstawiciele Sony Pictures, które współprodukuje film z Marvel Studios, mają się dziś spotkać, żeby zdecydować, jak dalej pokierować produkcją.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" ma trafić do kin 31 lipca 2026 roku. W filmie oprócz Toma Hillanda zobaczymy też Zendayę, Jacoba Batalona, Neda Leedsa czy Sadie Sink. Film reżyseruje Destin Daniel Cretton. Toma Hollanda w kostiumie spider-mana pierwszy raz zobaczyliśmy w 2016 roku.