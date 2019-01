Kiedy w listopadzie odwiedzaliśmy siedzibę Średzkiej Kolei Powiatowej, w ramach naszego cyklu Twoje Niesamowite Miejsce, prowadzący ją pasjonaci kolei rozpoczęty niedawno remont mieli dopiero w planach. Chodzi o odbudowę i przywrócenie do ruchu na torach, zabytkowego parowozu z lat 50-tych. Dziś lokomotywa PX 48 jest już rozebrana, a poszczególne jej elementy są poddawane kapitalnej renowacji. Przed budynkiem stoi zakonserwowany już kocioł, będący sercem parowozu. W lokomotywowni jest też rama pojazdu i układ jezdny - element, którego remont jest najbardziej kosztowny.

Kocioł parowozowy / Mateusz Chłystun / RMF FM

W pomieszczeniu obok stoją też czekające na nowe życie koła lokomotywy. Trzeba z nich zbić obręcze, wymienić tzw. "czopy" do których przyłącza się cięgna napędzające cały układ. Na końcu czeka je malowanie i zamocowanie do całego zestawu. Koszt tej operacji to przy optymistycznym założeniu około 50 tysięcy złotych. Bieżący budżet Kolei Średzkiej na to nie pozwala, dlatego prowadzący ją lokalni pasjonaci kolei uruchomili internetową zbiórkę. Do tej pory udało się zebrać około 9 tysięcy złotych.

Do tej pory udało się zebrać ok. 9 tys. zł / Mateusz Chłystun / RMF FM

Remontowany parowóz kursował na torach przez ponad 40 lat. 18 lat temu został jednak wygaszony i trafił do średzkiej lokomotywowni. Plan jest taki, by znów pchnąć w niego pełnię życia, czyli węgiel, wodę i parę.

Parowóz kursował po torach przez ponad 40 lat / Mateusz Chłystun / RMF FM

Stawiamy na to, żeby parowozy na Średzkiej Kolei Powiatowej nadal królowały. Mamy już jeden czynny parowóz tej serii. Prowadzimy remont drugiego, tak żebyśmy mieli działające dwa tego typu parowozy w kraju. - tłumaczy w rozmowie z RMF FM kierownik Kolei Średzkiej Marcin Kriger. Liczymy, że dzięki zebranym środkom uda nam się go przywrócić do życia i znów będzie woził turystów. - dodaje. Jeśli wszystko uda się zgodnie z założonym planem, odbudowywany parowóz będzie mógł wyjechać na tory pod koniec 2020 roku.

"Plan jest taki, by znów pchnąć w niego pełnię życia, czyli węgiel, wodę i parę" / Mateusz Chłystun / RMF FM

Średzka Kolej Powiatowa to nie tylko eksponaty stojąca w zachowanej oryginalnie parowozowni i stacji. To przede wszystkim regularne kursy kolejki między Środą Wielkopolską a Zaniemyślem, od maja do listopada. Teraz oprócz prac związanych z odbudową parowozu, trwają też coroczne przygotowania do sezonu. Pasjonaci kolei wymieniają podkłady pod wiekowymi szynami, konserwują też pozostałe pojazdy.

>>> ZOBACZ, JAK WESPRZEĆ ZBIÓRKĘ

Autor: Mateusz Chłystun