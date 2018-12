​Ponad trzydzieści unikatowych dokumentów wróciło po konserwacji do Kłodzka. To część archiwów jezuitów, będących w dyspozycji parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ratowanie dokumentów trwa od blisko dwóch lat. Zdaniem specjalistów to jeden z najcenniejszych zbiorów archiwalnych poza archiwami państwowymi w środkowej Europie. Najstarsze dokumenty pochodzą z końca XIII wieku.

