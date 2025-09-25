W przyszłym roku na tory powróci popularne połączenie kolejowe do chorwackiej Rijeki – zapowiedział w rozmowie z PAP Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity. Przewoźnik zapowiada też szereg nowości na trasach międzynarodowych i inwestycje w nowoczesny tabor.

Opatija znajduje sie na trasie pociągu Adriatic Express / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Powrót Adriatic Express

W przyszłorocznym rozkładzie jazdy PKP Intercity ponownie pojawi się połączenie do chorwackiej Rijeki. Informację tę przekazał Adam Wawrzyniak, członek zarządu spółki, podczas 16. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku. Ten pociąg cieszył się niesamowitą popularnością, która przerosła nawet nasze oczekiwania. Pasażerowie chcą jeździć pociągami do Rijeki. Bierze się to z tego, że podróż koleją jest po prostu komfortowa i bardzo atrakcyjna - podkreślił Wawrzyniak.



Choć konkretna data uruchomienia połączenia nie jest jeszcze znana, przewoźnik zapewnia, że pociąg będzie kursował przez cały okres wakacyjny.

Międzynarodowe połączenia od grudnia

Przewoźnik planuje także rozwój oferty na innych trasach międzynarodowych. PKP Intercity uruchomi aż dwa pociągi do Lipska, zwiększymy liczbę połączeń do Berlina, a także rozwiniemy połączenia na Litwę. Oczywiście będziemy rozwijali też ofertę na terenie naszego kraju. Tych pociągów będzie jak najwięcej, ale największy skok będzie zauważalny wtedy, kiedy na torach pojawią się pierwsze hybrydowe zespoły trakcyjne. Wtedy zaczniemy obsługiwać mniejsze miejscowości, również bardzo istotne na mapie transportowej naszego kraju - wskazał Wawrzyniak.

PKP Intercity inwestuje też w nowy tabor. Już dzisiaj zakontraktowanych mamy ponad 300 wagonów i 35 zespołów trakcyjnych. Realizujemy projekt na 200 lokomotyw i wiele, wiele innych. Przed nami zawarcie kontraktu na dostawę nowych 42 pociągów piętrowych, z opcją na kolejnych 30 - wyliczał Adam Wawrzyniak. Dzięki tym inwestycjom liczba miejsc w pociągach ma znacząco wzrosnąć w najbliższych latach.

Czeska konkurencja

Wawrzyniak był również pytany o to, w jaki sposób spółka planuje zwiększyć swoją konkurencyjność, w kontekście nowych przewoźników, którzy pojawili na polskich torach. Jego zdaniem konkurować można nie tylko ceną.

Oczywiście do konkurowania ceną też jesteśmy gotowi, bo już dzisiaj mamy cały pakiet promocji. Na przykład student może pojechać, korzystając z ulg ustawowych i z naszych zniżek, za nieco ponad 9 zł z Katowic do Warszawy. Więc takie ceny też są możliwe. Będziemy też konkurować jakością i czasem połączeń. Mamy coraz więcej dobrego, nowoczesnego taboru, który jest naprawdę komfortowy, więc jesteśmy gotowi do szerokiej konkurencji, ale wieloaspektowej - powiedział.

Rekordowe wakacje

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który w ubiegłym roku przewiózł 78,5 mln pasażerów - o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Minione wakacje były rekordowe, z usług przewoźnika skorzystało 26 mln podróżnych, a hitem lata okazał się właśnie międzynarodowy pociąg Adriatic Express do Rijeki, z którego skorzystało 9,3 tys. osób.

Targi TRAKO w Gdańsku to największe wydarzenie branży kolejowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W tegorocznej edycji bierze udział blisko 700 wystawców z 29 krajów, prezentując najnowsze rozwiązania i technologie dla transportu kolejowego.