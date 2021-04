Jeżeli opozycja jest zdolna rozmawiać, to trzeba to wykorzystać - powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki odnosząc się do planowanego we wtorek na godz. 9 spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubu Lewicy ws. Funduszu Odbudowy oraz KPO.

