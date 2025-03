Ministerstwo Zdrowia zapowiada wprowadzenie nowego programu profilaktycznego "Moje zdrowie", który ma zastąpić kończący się 30 kwietnia program "Profilaktyka 40 Plus". Już od maja wszyscy Polacy w wieku 20 lat i więcej będą mogli skorzystać z kompleksowego bilansu zdrowia finansowanego przez NFZ.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Program "Moje zdrowie" to szeroko zakrojona inicjatywa, która ma na celu ocenę stanu zdrowia Polaków pod wieloma względami. W ramach bilansu zdrowia pacjenci będą mogli sprawdzić między innymi swój styl życia, historię chorób w rodzinie, ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, nowotworowych, stan zdrowia psychicznego, uzależnienia oraz status realizacji zalecanych szczepień. To kompleksowe podejście ma na celu wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i zapobieganie im.

Przebieg programu

Pierwszym krokiem w ramach programu będzie wypełnienie ankiety i kwestionariuszy dostępnych online lub w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Następnie pacjenci zostaną skierowani na serię badań diagnostycznych, które obejmą m.in. morfologię krwi, poziom glukozy, kreatyniny, lipidogram, a także badania specjalistyczne w zależności od indywidualnych potrzeb. Wizyta podsumowująca z lekarzem pozwoli na omówienie wyników badań, ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Zdrowotnego.

Kto będzie mógł skorzystać z programu?

Program "Moje zdrowie" skierowany jest do osób w wieku od 20 lat wzwyż. Osoby w wieku 20-59 lat będą mogły korzystać z bilansu zdrowia nie częściej niż raz na 5 lat, natomiast osoby w wieku 60 lat i więcej - nie częściej niż co trzy lata. Elastyczne podejście ma na celu dostosowanie częstotliwości badań do indywidualnych potrzeb zdrowotnych różnych grup wiekowych.

Głównym celem nowego programu jest poprawa wczesnej wykrywalności chorób, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca, choroby nerek, zaburzenia funkcji tarczycy, wybrane choroby onkologiczne i infekcyjne, a także zaburzenia psychiczne i poznawcze. Ponadto program ma zwiększyć odsetek osób zaszczepionych przeciwko zalecanym chorobom.

Koszt wprowadzenia programu "Moje zdrowie" w pierwszym roku szacowany jest na około 749 tys. zł, z założeniem, że skorzysta z niego 11 proc. uprawnionych osób. W perspektywie dziesięciu lat, przy założeniu, że z programu skorzysta do 40 proc. uprawnionych, koszt mógłby wynieść 3,2 mln zł.