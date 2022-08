Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej po Nowym Roku będzie zależało od rozwoju sytuacji inflacyjnej - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w Siennicy. Przypomniał, że kilka dni temu rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązywania tarczy do końca 2022 roku.

Mateusz Morawiecki / Przemysław Piątkowski / PAP

Szef rządy pytany, czy zostaną przywrócone wcześniejsze stawki na paliwa i energię, przypomniał, że parę dni temu rząd przyjął projekt ustawy, który wydłuża działanie tarczy antyinflacyjnej (z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - PAP).

Wskazał, że rząd wdrażał tarcze w różnych interwałach czasowych, zaczął w grudniu zeszłego roku obniżając akcyzę i VAT na energię elektryczną, na energie cieplną, później na nawozy, oraz na paliwa od 1 lutego z 23 proc. na 8 proc.

Zaznaczył, że to nie wszystkie obniżki. Obniżyliśmy VAT na żywność do zera, po to, żeby można było taniej kupować produkty żywnościowe - dodał.

Pytany o to, czy tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona na 2023 roku, premier odpowiedział: To będzie zależało od rozwoju sytuacji inflacyjnej.

Ile kosztować będzie tarcza antyinflacyjna?

Tarcze miały obowiązywać do końca lipca 2022 roku i zakładano, że przy takim okresie będzie to kosztowało budżet państwa ok. 34 mld zł. Przedłużenie jej do końca roku to dodatkowy koszt w wysokości 5 mld zł. Walka z "drożyzną" pochłonie więc prawie tyle, co program 500+.

Narodowy Bank Polski wyliczał, że przedłużenie tarczy antyinflacyjnej na 2023 rok będzie kosztować 33,4 mld zł, a na 2024 - kolejne 35 mld zł. Warto podkreślić, że w swojej prognozie NBP założył, że jeśli program zostanie anulowany, to inflacja może sięgnąć nawet 27 proc.