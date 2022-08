"Jeśli rzeczywiście wprowadzone wcześniej osłony dla odbiorców gazu znikną, to na przełomie roku można liczyć się z bardzo poważnymi podwyżkami cen" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM były prezes PGNiG Piotr Woźniak. Zaznaczył jednak, że "nie to jest najgorsze". Jak wskazał, spółki gazowe kupują surowiec na giełdzie, a obecnie w Europie ceny nie przestają rosnąć. "Więc zabezpieczenia, które firmy będą musiały wpłacać na giełdę, by kupować gaz, będą coraz wyższe (…) Tu jest poważna groźba, że firmom nie wystarczy na wpłacenie zabezpieczeń" - mówił. "Wtedy taka firma wypada z obiegu, nie może operować na giełdzie. Jak nie będzie miała gdzie kupić (gazu), to nie będzie mogła go sprzedać klientowi ostatecznemu" – podkreśla. "Poszczególne przedsiębiorstwa mogą upaść" – mówił gość Mariusza Piekarskiego.