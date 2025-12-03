Już za dwa miesiące oczy całego sportowego świata zwrócą się na północne Włochy. W dniach 6-22 lutego 2026 roku odbędą się tam zimowe igrzyska olimpijskie, które przyciągną do Mediolanu i Cortiny d’Ampezzo najlepszych sportowców globu. Wśród wielu pytań, jakie pojawiają się przed tym wydarzeniem, jedno z nich dotyczy obecności polskiej głowy państwa na trybunach. „Rozmawialiśmy z panem prezydentem” – ujawnił w Porannej rozmowie w RMF FM prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz.

Gospodarz rozmowy Tomasz Terlikowski zadał pytanie prezesowi PKOI, czy prezydent Karol Nawrocki chciałby wyjechać na zimowe igrzyska olimpijskie.

Tak, rozmawialiśmy z panem prezydentem. Jeżeli pozwoli mu na to czas, to na pewno będzie chciał być przez chwilę z polskimi sportowcami. To jest coś niesamowitego. Cieszę się, że głowa państwa, tak jak poprzednik pan prezydent Andrzej Duda też zawsze się wybierał na chociażby jeden dzień, żeby pokibicować naszym sportowcom, żeby trzymać kciuki - odpowiedział Piesiewicz.

"Ściśle restrykcyjne wymogi"

Prezes PKOI ujawnił również kulisy dotyczące ewentualnej wizyty prezydenta. Wiadomo, że Karol Nawrocki ma już przygotowany specjalny apartament we Włoszech. To miejsce nie jest przypadkowe - zgodnie z wymogami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, dla głów państw przewidziane są ściśle chronione apartamenty, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu na igrzyskach.

To są ściśle restrykcyjne wymogi MKOI dla głowy państwa. Dla głowy państwa zawsze jest przygotowany taki pokój zarezerwowany w danym miejscu - mówił Radosław Piesiewicz.

Prezes PKOI przyznał, że miejsce dla Karola Nawrockiego jest już zarezerwowane.

Rozmawialiśmy, jeśli wszystko dobrze pójdzie i się nic nie wydarzy, bo dzisiaj jesteśmy w takim czasie geopolitycznym, że różne rzeczy się dookoła dzieją. To mamy już termin, kiedy pan prezydent będzie - dodał gość Porannej rozmowy w RMF FM.