"Szykujemy się na napływ nowych pacjentów z koronawirusem w ciągu dwóch tygodni" - tak mówią lekarze na Mazowszu. W tym województwie ostatniej doby potwierdzono znów najwięcej, bo ponad sześć tysięcy, nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Co szóste zakażenie w Polsce ma miejsce na Mazowszu.

Szpital tymczasowy w Warszawie przygotowany do otwarcia - listopada 2021 r. / Rafał Guz / PAP

Jak mówi prof. Grażyna Rydzewska, kierownik Kliniki Gastroenterologii w Szpitalu MSWiA, najpóźniej w pierwszej połowie lutego można spodziewać się powrotu przekształceń oddziałów na covidowe. Jej zdaniem przekształcenie oddziału w covidowy zajmuje w obecnej sytuacji jedno popołudnie.

Mazowsze przygotowuje na szczyt piątej fali

"Większego napływu nowych pacjentów spodziewamy się w pierwszej połowie lutego, pacjenci nie pojawiają się od razu, w ciągu dwóch tygodni to się zmieni" - dodaje prof. Grażyna Rydzewska.

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz ustalił, jakie są możliwości zwiększenia liczby łóżek w mazowieckich szpitalach - zarówno w tymczasowych, jak i działających na stałe.

Cytat MUW jest przygotowany do uruchomienia do końca stycznia ponad 350 łóżek dla pacjentów z Covid-19 (w tym prawie 20 respiratorowych) w mazowieckich szpitalach (poza szpitalami tymczasowymi) - informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Z kolei do końca lutego możliwe jest uruchomienie ponad 1700 łóżek dla pacjentów z Covid-19 (w tym ponad 100 miejsc respiratorowych).

Jeśli chodzi o szpitale tymczasowe, to "do końca stycznia baza łóżkowa w szpitalach tymczasowych w województwie może powiększyć się o kolejnych prawie 300 łóżek (w tym ok. 70 łóżek respiratorowych), natomiast do końca lutego w razie potrzeb możliwe jest uruchomienie kolejnych ponad 300 łóżek (w tym ok. 20 respiratorowych)".

Jak informuje urząd wojewódzki, aktualnie żadna placówka tymczasowa nie ma pełnego obłożenia chorymi.

"Należy też podkreślić, że placówki tymczasowe nie zastąpią całkowicie pozostałych szpitali, ale mają je odciążać tak, aby w regularnych placówkach wyznaczać jak najmniej łóżek "covidowych" - tak informuje w odpowiedzi na pytania naszego dziennikarza Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Pierwsze ograniczenia

Ograniczenia pojawią się przy przyjmowaniu nowych pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu na Mazowszu. Większość oddziałów - wśród nich ginekologiczny i położniczy - będzie przekształconych w miejsca dla pacjentów z koronawirusem. Bez zmian pracować będą tylko interna i chirurgia. W Szpitalu w Sierpcu jest dwudziestu czterech pacjentów zakażonych koronawirusem. Miejsc dla nich przeznaczonych jest trzydzieści sześć.