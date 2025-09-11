Czechy są gotowe wysłać do Polski trzy śmigłowce z jednostki do operacji specjalnych – przekazało ministerstwo obrony w Pradze. Wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak–Kamysz rozmawiał o tym z szefową czeskiego resortu obrony Janą Czernochovą.

Czeski śmigłowiec Mi-171Sz / Adam Warżawa / PAP

Minister obrony Jana Czernochova poinformowała o prośbie premiera Czech Petra Fialę. "Polska jest naszym bliskim i niezawodnym sojusznikiem, dlatego uważam naszą pomoc za coś całkowicie naturalnego. Ważne jest, aby pomoc nadeszła szybko, abyśmy dali Rosji do zrozumienia, że jesteśmy zjednoczeni. Jesteśmy gotowi wysłać jednostkę w ciągu kilku dni"- podkreśla ministra w komunikacie resortu obrony.

Do Polski mają trafić trzy zmodyfikowane śmigłowce do operacji specjalnych Mi-171Sz, znane także pod natowskim kodem Hip-L. Maszyny mają pomóc polskiej armii w ochronie kraju przed dronami operującymi na małych wysokościach.

Czescy żołnierze w Polsce

Według szefa sztabu generalnego armii Karla Rzehki liczba wysłanych do Polski żołnierzy zostanie określona w zależności od aktualnej sytuacji i możliwości wsparcia logistycznego, ale nie przekroczy 150.



Zakładamy, że misja potrwa do trzech miesięcy - stwierdził szef sztabu.



Zgodnie z obowiązującym prawem wysłanie czeskich żołnierzy za granicę wymaga zgody parlamentu. Misja w Polsce ma wykorzystać mandat z 2024 r. i dotyczący lat 2025 i 2026. W jego ramach armia może wysłać łącznie do 2 tys. żołnierzy w celu wzmocnienia obrony wschodniej granicy NATO w Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Bułgarii. Obecnie czescy żołnierze działający w ramach tego mandatu są na Słowacji, w Litwie i Łotwie.

Szwecja także poprze Polskę

W środę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że otrzymał informację od ministra obrony Szwecji o wsparciu dla Polski. Przed chwilą otrzymałem informację od ministra obrony Szwecji o pilnym wysłaniu kolejnego wsparcia do Polski, w tym środków obrony przeciwlotniczej i samolotów. Jesteśmy w kontakcie z naszymi odpowiednikami - mówił w TVN24 Kosiniak-Kamysz.



Dziękował też Holandii za wsparcie. Bardzo dziękuję pilotom holenderskim za wczorajszą noc. Dziękuję za to wsparcie - Patrioty holenderskie, systemy NASAMS, systemy antydronowe, 300 żołnierzy - podkreślił wicepremier.

Możemy liczyć na pomoc tych państw

Republika Czeska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Finowie, Bałtowie - wszyscy są w gotowości do udzielania wsparcia i deklarują konkretne wsparcie - dodał szef MON.



Minister obrony Holandii Ruben Brekelmans podkreślił w środę na platformie X, że "Holandia już podjęła decyzję o dostarczeniu wielowarstwowej obrony powietrznej do wschodniej Polski jeszcze w tym roku". "Dysponując dwoma systemami Patriot, NASAMS, systemami antydronowymi i 300 żołnierzami, będziemy w stanie wdrożyć zaawansowane środki. Dzisiejszy dzień pokazał, że jest to ważniejsze niż kiedykolwiek dla naszego wspólnego bezpieczeństwa" - napisał minister obrony Holandii.

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. W sumie doszło do 19 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej.