Strony porozumienia Interpolu czasami go nadużywają – tak szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz odniósł się do zatrzymania przez polską straż graniczną Ihora Mazura. To weteran wojny w Donbasie i współpracownik sekretariatu rzecznika praw obywatelskich Ukrainy. Na listę Interpolu wpisała go Rosja. Moskwa wszczęła przeciwko niemu dochodzenie 5 lat temu oskarżając go "o zorganizowanie uzbrojonej grupy dokonującej przestępstw w Donbasie". Zatrzymanie Mazura w Dorohusku odbiło się szerokim echem zarówno w Polsce jak i na Ukrainie.

