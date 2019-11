Kilkadziesiąt osób protestowało w sobotę przed ambasadą RP w Kijowie przeciwko zatrzymaniu w Polsce na wniosek Rosji obywatela Ukrainy Ihora Mazura.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Bednarczyk / PAP

Przyszliśmy w geście wsparcia dla Ihora Mazura. Sądzimy, że polskie organy ścigania pomyliły się i nie rozumieją, co zrobiły. Nie można nazwać tego inaczej, niż współpracą z rosyjskimi służbami specjalnymi - powiedział uczestnik akcji Bohdan Chodakowski, cytowany przez serwis hromadske.ua.



Podczas akcji nawoływano, by uszanować eksterytorialność polskiej placówki dyplomatycznej.

Mazur, weteran walk z prorosyjskimi separatystami w Donbasie, członek skrajnie prawicowej organizacji UNA-UNSO i współpracownik sekretariatu rzecznika praw obywatelskich Ukrainy, został zatrzymany na przejściu granicznym w Dorohusku - podały media na Ukrainie.

Do zatrzymania doszło w odpowiedzi na wniosek Rosji, która rozesłała za Mazurem list gończy w Interpolu.

Polska zgodnie z obowiązującymi przepisami po informacji z Interpolu była zobowiązana do zatrzymania obywatela Ukrainy - przekazała sobotę PAP rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Podkreśliła, że nota została wystawiona na wniosek Rosji, a konsul Ukrainy w Polsce ma zapewniony kontakt z zatrzymanym.

Polska pozostaje w tej sprawie w kontakcie ze stroną ukraińską - dodała.





Ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich wzywa do uwolnienia Mazura

O zatrzymaniu poinformowała Ludmiła Denisowa - ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich." Wzywam Ministerstwo Spraw Zagranicznych do maksymalnego sprzyjania uwolnieniu Ihora Mazura, ukraińskiego działacza społecznego i uczestnika wojny rosyjsko-ukraińskiej w Donbasie" - napisała Denisowa na Facebooku.







Ambasada Ukrainy wydaje komunikat w sprawie zatrzymania Mazura

Do zatrzymania Mazura odniosła się ambasada Ukrainy w RP. "Dzisiaj, 9 listopada, obywatel Ukrainy, Igor Mazur, zwany "Topola", jeden z przywódców UNA-UNSO i uczestnik działań wojennych we wschodniej Ukrainie, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Staży Granicznej RP na przejściu granicznym Jahodyn-Dorohuśk. Zatrzymanie nastąpiło w związku z listem gończym Interpolu wydanym na wniosek Rosji. Zatrzymanego odwiedził konsul Ukrainy, który udzielił mu odpowiedniej konsultacji prawnej i pomocy. Sprawa jest kontrolowana przez Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Ambasadę Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wydział Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Rozprawa sądowa w sprawie wyboru dla Igora Mazura środka zapobiegawczego powinna odbyć się do 12 listopada 2019 roku" - można przeczytać w komunikacie.