Gęsina zagości dziś i jutro na wielu polskich stołach. To jedna z najpopularniejszych potraw serwowanych z okazji Dnia Świętego Marcina - tradycyjna m.in. na Kujawach i Pomorzu. Odpowiednio przyrządzona jest pyszna i zdrowa.

Pieczona gęś / Konrad Kalbarczyk / PAP

Jaki jest przepis na gęś idealną? Przede wszystkim - długi czas pieczenia. Trzeba jednak uważać, żeby gęsi nie przypalić.

Gęś pieczemy od 3 do 4 godzin - najpierw w temperaturze 200, a następnie - 180 stopni - podkreśla w rozmowie z RMF FM Elżbieta Sarab z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzozowie. By mięso gęsi nie było suche - należy ją często podlewać tłuszczem, który wytapia się z potrawy podczas pieczenia. Na koniec, dla podkręcenia smaku, możemy dodać trochę miodu. Gęsina lubi też zioła - takie jak majeranek, cząber, sól, pieprz.

Majeranek jest świetny, ale nie należy dawać go na zewnątrz, bo gęś się wtedy łatwo przypada, skórka jest ciemna - radzi z kolei Beata Janota z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzozowie w Kujawsko-Pomorskiem. I dodaje: Jak gęś, to także nadzienie. Możemy ją nafaszerować podrobami, ale lubi też jabłka - w całości lub pokrojone, a także gruszkę, śliwkę...



Jakich jeszcze błędów trzeba uniknąć przy przyrządzaniu gęsi? Nie marynujmy jej w winie, bo ono jest intensywne i zmienia smak gęsiny. Mięso traci specyficzny smak - radzi Krystyna Szymańska z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzozowie.



Z czym gęś podawać? Gęś jest jesienna, więc dodatki też powinny być jesienne. Świetnie do niej pasuje modra kapusta, szara kluska, dynia, brukiew, marchew... - wylicza Alina Krawicz, która przygotowuje gęsinę w gospodarstwie agroturystycznym Pachotówko niedaleko Chełmna w Kujawsko-Pomorskiem.



Gęś - smaczna i zdrowa

Dietetycy nie mają wątpliwości, że osoby, które lubią mięso, powinny sięgać po gęsinę: nie tylko ze względu na walory smakowe, ale wartości odżywcze.



Sposób chowu gęsi jest naturalny: jest karmiona trawą, owsem - mówią w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Balinowskim Alina i Jacek Krawisz, którzy przygotowują gęsinę w gospodarstwie agroturystycznym Pachotówko niedaleko Chełmna w Kujawsko-Pomorskiem.



Jedząc gęsinę zaopatrujemy organizm między innymi w witaminę A, E, PP oraz witaminy z grupy B, zwłaszcza niacynę. Tłuszcz pochodzący z tego gatunku ptaków zawiera bogactwo nienasyconych kwasów tłuszczowych: oleinowego, linolowego, linolenowego i arachidonowego.

ZOBACZ TAKŻE: Najsłodszy symbol Poznania. Sprawdź recepturę prawdziwego rogala świętomarcińskiego!