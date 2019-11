Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Alerty dotyczą czterech województw: małopolskiego oraz południowych rejonów świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego. W górach spadnie śnieg.

(zdjęcie ilustracyjne) / Philipp Guelland / PAP/EPA

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w najbliższym czasie intensywne opady deszczu. Wydano ostrzeżenia meteorologiczne dla powiatów w czterech województwach, które będą obowiązywać do końca dnia. Na obszarach objętych ostrzeżeniami może spaść do nawet 50 mm deszczu. Obowiązują one dla: Małopolski, niemal całego województwa świętokrzyskiego, zachodniej części województwa podkarpackiego oraz południowych powiatów województwa śląskiego. Chodzi o okolice Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca.

Spadnie nawet 30 cm śniegu

Niedziela w części kraju będzie zwiastunem zimy. Podczas gdy w większości kraju spodziewany jest ulewny deszcz, w górach będzie padał śnieg. Spadnie go sporo, bo nawet od 15 do 30 cm. Prószyć będzie w całych Karpatach, natomiast największy przyrost pokrywy śnieżnej IMGW prognozuje w Tatrach.

Prognoza pogody IMGW na dzień 10 listopada

W dzień na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południu całkowite i duże. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie opady deszczu. Od Małopolski i Podkarpacia po Mazowsze i Podlasie opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, a w Małopolsce do 35 mm. W Karpatach opady śniegu i w Tatrach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 15 cm do 30 cm. Rano gdzieniegdzie na zachodzie i południu zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza miejscami na Pomorzu i w kotlinach sudeckich do 11 stopni Celsjusza na Roztoczu; chłodniej na Podhalu - około 4 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, rano w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych i zachodnich.

Prognoza pogody IMGW na noc 10/11 listopada

W nocy na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i tam opady deszczu. Na Mazowszu, Podlasiu i Suwalszczyźnie opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów do 15 mm. W Karpatach zanikające opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i w centrum gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów; w kotlinach sudeckich mgła osadzająca szadź. Temperatura minimalna od -1 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i na Podhalu do 6 stopni Celsjusza na Roztoczu; w kotlinach sudeckich od -4 do -2 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych.