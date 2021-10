Szczepionka przeciw grypie od listopada będzie częściowo refundowana dla dzieci i nastolatków - taką informację potwierdził reporter RMF FM w Ministerstwie Zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szczepionka będzie refundowana w 50 procentach: dla wszystkich od 6. miesiąca życia - bo od tego momentu można zaszczepić się przeciw grypie - do 18. urodzin.

Te osoby za miesiąc za preparat zapłacą połowę ceny.

To ważne, bo może zachęcić do szczepień - uważa profesor Adam Antczak, szef Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Chodzi o to, by szczepienia były możliwie jak najtańsze, czyli refundacja była dla jak najszerszych grup pacjentów - dodaje.



Dla kogo darmowe szczepienia?

Przypomnijmy, że od tego sezonu bezpłatnie szczepionkę przeciw grypie dostają między innymi kobiety w ciąży oraz seniorzy, którzy skończyli 75 lat. Po darmowy preparat mogą zgłaszać się również: personel medyczny, pacjenci i pracownicy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczych, pracownicy szkół i przedszkoli, a także funkcjonariusze policji, straży pożarnej i wojskowi.



Na szczepienie nie ma skierowań. Nie trzeba też mieć recepty od lekarza.

Zamiast tego osoby uprawnione do przyjęcia darmowego szczepienia muszą wypełnić przygotowane oświadczenie i wskazać, do której uprawnionej grupy należą. Wzór można znaleźć na rządowym portalu.



Lekarze informują, że przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi nie blokuje szczepienia przeciwko grypie. Nie ma potrzeby, by między szczepieniami był jakiś odstęp.



Obowiązuje za to zalecenie medyczne, że na szczepienie nie zgłaszamy się z gorączką i z objawami infekcji.