​Ponad 70 procent respondentów sondażu CBOS przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" jest zdania, że ochronne szczepienia dla dzieci należy utrzymać w obowiązującym zakresie. Tylko niewiele ponad 13 procent badanych uważa natomiast, że należy zrezygnować z obowiązku szczepień i pozostawić decyzję rodzicom.

Szczepienie dziecka (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Zdecydowana większość Polaków popiera obecny system obowiązkowych szczepień dzieci - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na początku listopada 2025 roku. Aż 72,5 proc. respondentów opowiedziało się za utrzymaniem szczepień w dotychczasowym zakresie.

Za całkowitą rezygnacją z obowiązku szczepień i pozostawieniem decyzji rodzicom opowiedziało się 13,4 proc. ankietowanych.

Eksperci zwracają uwagę, że mimo wysokiego poparcia społecznego, liczba odmów szczepień w Polsce rośnie.

Obowiązkowy kalendarz szczepień obejmuje m.in. szczepienia przeciwko gruźlicy, WZW typu B, rotawirusom, błonicy, tężcowi, krztuścowi, odrze, śwince, różyczce, pneumokokom, ospie wietrznej i polio.

Polacy za obowiązkiem szczepień dzieci? Sondaż CBOS nie pozostawia złudzeń

Jak czytamy w czwartkowym wydaniu gazety, respondentom zadano pytanie: "Czy twoim zdaniem należy utrzymać obecnie nakazane przepisami szczepienia dla dzieci?". Dziennik podaje, iż "72,5 proc. osób uznało, że należy je utrzymać w takim zakresie, jak obecnie obowiązujący". Zdaniem 13,4 procent badanych należy całkowicie zrezygnować z obowiązku szczepień dzieci i pozostawić je do decyzji rodziców. Z kolei 11 procent jest zdania, że należy je utrzymać, ale ograniczyć ich listę.

2,9 proc. ankietowanych nie ma zdania, a 0,2 proc. odmówiło odpowiedzi.

"Liczba odmów szczepień rośnie"

"DGP" podaje także, że "kalendarz szczepień obowiązkowych obejmuje te przeciwko gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rotawirusom, błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP), odrze, śwince i różyczce (MMR), pneumokokom, ospie wietrznej czy polio".

Dziennik zwraca uwagę na to, że według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, "liczba odmów szczepień systematycznie rośnie i w ciągu pięciu lat zwiększyła się niemal dwukrotnie z 48,6 tys. w 2019 r. do 87,3 tys. w roku 2023".

Badanie zostało zrealizowane w dniach 3-5 listopada 2025 roku metodą CATI na grupie 1000 pełnoletnich Polaków.