Jednolity Plik Kontrolny jest skierowany do osób prawnych rozliczających podatek dochodowy CIT. JPK_CIT, bo o nim mowa, istnieje od 2025 roku, jednak na tę chwilę jego wprowadzanie odbywa się etapami. W poniższym artykule wyjaśniamy, czego dotyczy, kogo dokładnie obowiązuje i jak wpłynie na usługi księgowe.

JPK_CIT

JPK_CIT to dokument cyfrowy, który ma na celu ujednolicić proces raportowania danych finansowych i podatkowych przez przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy od osób prawnych, a więc CIT.

W jaki sposób? Za pośrednictwem JPK_CIT księgi rachunkowe, wraz z rejestrem środków trwałych, trafiają w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów. JPK_CIT wszedł w życie od początku 2025 roku - na razie tylko dla podatników o przychodzie ponad 50 milionów euro i podmiotów będących częścią grup kapitałowych, jednak już niedługo system obejmie wszystkie osoby prawne rozliczające podatek CIT.

Dla organów podatkowych to przełom; dla przedsiębiorców — nowa rzeczywistość, w której cyfrowy nadzór i rygor danych eliminują margines błędu.



JPK_CIT - jakie informacje trafiają do urzędu skarbowego?

Salda i obroty kont rachunkowych - ze znacznikami podatkowymi, które wskazują, czy wydatki należą do kosztów podatkowych, a dochody do opodatkowanych czy zwolnionych.

- ze znacznikami podatkowymi, które wskazują, czy wydatki należą do kosztów podatkowych, a dochody do opodatkowanych czy zwolnionych. Rejestr środków trwałych i wartości niematerialnych - z numerem KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych), datą ulepszenia, likwidacji i kwotą odpisu amortyzacyjnego.

- z numerem KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych), datą ulepszenia, likwidacji i kwotą odpisu amortyzacyjnego. Szczegółowe dane księgowe - dotyczące wszystkich transakcji finansowych w danym roku podatkowym.

dotyczące wszystkich transakcji finansowych w danym roku podatkowym. Powiązanie kont firmowych z konkretnymi polami deklaracji CIT-8.

Historia korekt i przeksięgowań - organ będzie mógł przeanalizować każdy ruch na koncie, który doprowadził do salda na dzień 31 grudnia.

organ będzie mógł przeanalizować każdy ruch na koncie, który doprowadził do salda na dzień 31 grudnia. Metadane systemowe - pozwalają porównać dane z JPK_CIT z danymi z JPK_VAT i KSeF.

JPK_CIT nakłada jednolite wymagania w zakresie raportowania dla firm rozliczających podatek od osób prawnych (CIT). Ze względu na automatyczne krzyżowanie danych z JPK_CIT, JPK_VAT, KSeF i bazą STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), urząd skarbowy otrzyma zupełnie nowe narzędzia kontroli.

System wskaże potencjalny błąd (np. rozbieżności między zaksięgowanymi kosztami a deklaracją CIT-8), dzięki czemu skarbówka będzie mogła błyskawicznie wysłać zapytanie lub rozpocząć kontrolę. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność zastosowania środków ostrożności, najlepiej poprzez współpracę z cenionymi doradcami podatkowymi.



Kogo obowiązuje JPK_CIT? Aktualne terminy

Od lat podatkowych obowiązujących po 31 grudnia 2024 roku raportowanie JPK_CIT dotyczy przedsiębiorstw, których przychód za poprzedni rok podatkowy przekroczył 50 milionów euro, a także dla tych firm, które należą do grup kapitałowych (podlegających opodatkowaniu).

Po 31 grudnia 2025 obowiązek ten będzie dotyczył przedsiębiorców rozliczających podatek CIT, którzy muszą przesyłać pliki JPK VAT.

Po 31 grudnia 2026 roku JPK_CIT będzie dotyczył wszystkich podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych (CIT).

Automatyzacja raportowania nieprawidłowości podatkowych dla osób prawnych powoduje, że firmy kładą jeszcze większy nacisk na profesjonalne usługi księgowe. Gwarantują je specjaliści zaznajomieni zarówno z nowym systemem, jak i wszelkimi zmianami, które wprowadza.

BTTP Accounting zapewnia wsparcie m.in. w precyzyjnym tagowaniu kont, analizie potencjalnego ryzyka podatkowego związanego z wdrożeniem JPK_CIT, audycie rejestru środków trwałych, a także wielu innych usługach księgowych. Dzięki temu dokument JPK_CIT przestanie być dla Ciebie zagrożeniem, a stanie się szansą na szybsze kontrole skarbowe i łatwiejszy dostęp do kluczowych informacji.

Bezpieczeństwo podatkowe, pełna zgodność z przepisami i stałe wsparcie ekspertów to dziś standard usług premium.





