Student Śląskiego Uniwersytetu Medycznego stworzył system, który w sposób ciągły i precyzyjny mierzy temperaturę ciała pacjenta. Jakub Szczerba zdobył jedną z głównych nagród w Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca. Termometr powstał z myślą o małych dzieciach i ich rodzicach, ale może mieć też szersze zastosowanie.

Jakub Szczerba, autor wynalazku / Anna Kropaczek / RMF FM

Urządzenie składa się z sensora, który jest wielkości kostki do gitary o wysokości około 2 cm oraz plastra mocującego. Jest tam też głowica ze stali, która dobrze przewodzi ciepło. Sensor przyklejamy na przednią ścianę klatki piersiowej lub w dole pachowym. To są miejsca, których temperatura odpowiada temperaturze wewnętrznej, jest wiarygodna - tłumaczy autor wynalazku Jakub Szczerba. Po uruchomieniu sensora temperatura jest stale mierzona, dane są przesyłane na telefon komórkowy. Gdy temperatura przekroczy próg gorączki, użytkownik dostaje powiadomienie i wie, że trzeba zadziałać -mówi wynalazca. Dzięki zastosowaniu Wi-Fi urządzenie pracuje we wszystkich miejscach z zasięgiem sieci bezprzewodowej.

Wynalazek- system Fevero - powstał z myślą o dzieciach, które często zmagają się z infekcjami. Trudno u nich precyzyjnie zmierzyć temperaturą ze względu m.in. na naturalną dla wieku ruchliwość. Jakub Szczerba przetestował urządzenie na swojej siostrzenicy. Rodzice są bardzo zadowoleni, bo kiedy dziecko śpi, nie muszą go budzić, niepokoić. Dziecko ma naklejony na sobie czujnik, który wysyła dane regularnie co 5 minut i alarmuje, kiedy jest gorączka - mówi student. Dodaje, ze opracowany przez niego system może być przydatny także np. w monitorowaniu temperatury u osób starszych czy u pacjentów na oddziałach szpitalnych.

Jakub Szczerba jest absolwentem inżynierii biomedycznej, a zarazem studentem VI roku kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wynalazek otrzymał jedną z pięciu nagród głównych XII Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca. System Fevero zostanie zaprezentowany na międzynarodowej wystawie wynalazków w Genewie.