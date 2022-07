Premier Mateusz Morawiecki do końca lipca przedłużył obowiązywanie w kraju stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stopień BRAVO dotyczy zagrożenia terroryzmem, a CHARLIE-CRP - cyberterroryzmem.

Zgodnie z nowymi zarządzeniami szefa rządu stopnie alarmowe będą obowiązywać do 31 lipca, do godz. 23.59.

MSWiA przypomniało, że stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych. Alert ma charakter prewencyjny. Wprowadzono go w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i wzmożonym ruchem na polsko-ukraińskiej granicy. Od marca obowiązywał na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego, a w kwietniu objęto nim terytorium całego kraju.

Stopień alarmowy CHARLIE-CRP został natomiast wprowadzony, aby przeciwdziałać zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Tak wysoki stopień - trzeci z czterech - obowiązuje w kraju po raz pierwszy. Premier wprowadził go 21 lutego. Wcześniej, od połowy lutego, obowiązywał pierwszy stopień ALFA-CRP.

Rodzaje stopni alarmowych:

PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY (ALFA) - PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (ALFA-CRP)

Pierwszy stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY (BRAVO) - DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (BRAVO-CRP)

Drugi stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY (CHARLIE) - TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (CHARLIE-CRP)

Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:

wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w: bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo

bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo

bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY (DELTA) - CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (DELTA-CRP)

Czwarty stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:

wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie: bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo

bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo

bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

Do zadań organów państwa związanych z wprowadzenie stopni alarmowych CRP należą m.in.: całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku, a także przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku.

"Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności" - podkreślił resort spraw wewnętrznych. Premier wprowadza je na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.