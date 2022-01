Łódzki magistrat podpisał umowę na przebudowę Starego Rynku. Inwestycja ma wartość 8 mln zł, a jej realizacja rozpocznie się w lutym.

Stary Rynek w Łodzi / Grzegorz Michałowski / PAP





Ekipa budowlana pojawi się tu w ciągu najbliższych tygodni. Stary Rynek zmieni się w modne miejsce, dostarczające różnych atrakcji. To tu będą organizowane weekendowe giełdy kwiatowe, ekotargi oraz kiermasze książek. Nie zabraknie klimatycznych kawiarni. Bardzo się cieszę, że nasze inwestycje nie tylko poprawiają infrastrukturę, ale ożywiają zapomniane miejsca - poinformował wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.



Od trzech miesięcy Stary Rynek jest badany przez archeologów z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy szukali korzeni XV-wiecznej Łodzi. Do tej pory odkryli pozostałości po XIX-wiecznej studni, plomby tekstylne, monety i ceramikę.



W najbliższych tygodniach do badaczy dołączą pracownicy konsorcjum łódzkich firm: Concrete, Szadek, WIBUD oraz G&P, z którymi magistrat podpisał umowę na realizację przebudowy. Pierwsza ekipa budowlana ma pojawić się na rynku w lutym.



Zgodnie z przedstawionymi planami na Starym Rynku, który w obecnej formie został zaprojektowany i wykonany w latach 60. XX wieku, na terenie dawnego Litzmannstadt Getto, wymieniona zostanie cała nawierzchnia. W centralnej części placu, w poziomie posadzki pojawią się dwie fontanny podświetlane reflektorami LED. Po wschodniej i zachodniej stronie zaaranżowane zostaną zadaszone miejsca do handlu, a w pobliżu parku przewidziane jest miejsce na pawilon handlowy.



Posadzonych zostanie 17 drzew; jesiony pensylwańskie i klony pospolite o wysokości pnia co najmniej 2,5 m. Nie zabraknie ławek i drewnianych siedzisk. Będzie też obelisk upamiętniający nadanie Łodzi praw miejskich w 1423 roku przez Władysława Jagiełłę. Inwestycja ma być gotowa pod koniec 2023 roku.