Wystartowała platforma RMF Classic+ oferująca stream radia RMF Classic bez bloków reklamowych, za to z dodatkowymi audycjami tematycznymi oraz z ekskluzywnymi podcastami.

​Startuje RMF Classic+, czyli nowe internetowe radio bez reklam i z dodatkowymi audycjami / RMF Classic

Subskrybenci platformy RMF Classic+ po zalogowaniu w specjalnej sekcji na stronie www.rmfclassic.pl otrzymają stream RMF Classic zupełnie bez bloków reklamowych - zamiast nich nadawane jest jeszcze więcej muzyki i zapowiedzi najciekawszych materiałów z anteny.

Wieczorami emitowane są specjalne muzyczne audycje dostępne tylko w RMF Classic+ - codziennie do wyboru jest kilka programów. To unikalne rozwiązanie, dzięki któremu każdy może wybrać z poziomu playera audycję, której chce słuchać. Rozpoczynają się one o 20-ej w dni powszednie i trwają 3 godziny.

Początkowo do dyspozycji są, oprócz standardowego programu RMF Classic, trzy tematyczne programy muzyczne, każde z innym dziennikarzem w roli gospodarza:

RMF Classic+ Piosenki Filmowe z wyłącznie najpiękniejszymi muzycznymi tematami z filmów,

RMF Classic+ Muzyka Klasyczna, w repertuarze którego znajdują się tylko największe arcydzieła muzyki klasycznej - od koncertów Bacha, przez walce Straussa i opery Pucciniego, po symfonie Beethovena,

RMF Classic+ Ballady, gdzie prezentowane są łagodne przeboje takich wykonawców jak Bruce Springsteen, Bryan Adams, Annie Lennox, Edyta Bartosiewicz czy Katie Melua.

Już wkrótce pojawią się kolejne pasma tematyczne do wyboru.

Oprócz tego na platformie RMF Classsic+ dostępne będą ekskluzywne podcasty. Znajdą się wśród nich zapisy codziennych wieczornych audycji tematycznych nadawanych w RMF Classic+ oraz specjalne, nowe cykle przygotowane przez autorów popularnych audycji RMF Classic, m.in. "Krótka historia informatyki" prof. Ryszarda Tadeusiewicza, "Dwóch na jedną" Tomasza Pindela i Szymona Kloski oraz "Filmowe KLASYKI Classica" Tytusa Hołdysa.

Wiemy, że RMF Classic jako stacja premium, ma wyjątkowych słuchaczy, skoncentrowanych na tematyce szeroko pojętej kultury. Tworząc RMF Classic+ wierzymy, że ludzie, których łączy zainteresowanie kulturą i sztuką, w wielu aspektach będą chcieli nam zaufać. Nowatorskim rozwiązaniem jest możliwość wyboru w tym samym czasie audycji z różną muzyką, prowadzonych przez dziennikarzy Grupy RMF. Ale rozwijając ten projekt planujemy wiele wyjątkowych atrakcji dla ludzi o podobnej wrażliwości na sztukę - mówi Ewa Miszczak-Dziurdzik, wiceprezes Zarządu RMF.

Dostęp do platformy RMF Classic+ kosztuje 9,90 zł miesięcznie, przy czym pierwsze 30 dni są bezpłatne. Zrezygnować z subskrypcji można w dowolnym momencie.

To pierwsze tego typu rozwiązanie wprowadzone w Polsce przez Grupę RMF. Podobne usługi wystartowały w ubiegłym roku na dwóch innych rynkach europejskich, na których operuje Bauer Media Audio (jego częścią jest Grupa RMF). W Wielkiej Brytanii słuchać można w wersji online bez bloków reklamowych takich stacji jak Scala Radio, Jazz FM, Planet Rock i Kerrang! Radio. Dodatkowo subskrybenci usługi mają dostęp m.in. do 20 wąsko sformatowanych muzycznych internetowych stacji radiowych, ponad 30 audycji na żądanie, wywiadów z artystami i programów specjalnych. W Danii uruchomiono usługę Radioplayer Premium, która daje dostęp do Radia NOVA, Radia Soft, The Voice, Radia 100, Pop FM i My Rock w wersji bez reklam oraz do 30 kanałów online.

