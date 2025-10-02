Wyspy Świętego Tomasza i Książęca zapisały się właśnie na kartach historii ochrony środowiska. Ten niewielki afrykański kraj jako pierwszy na świecie został w całości uznany przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery. To wyjątkowe wyróżnienie obejmuje wszystkie wyspy archipelagu.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca mogą pochwalić się unikalną fauną i florą / Shutterstock

Dotychczas status rezerwatu biosfery posiadała jedynie wyspa Książęca, która została objęta ochroną UNESCO w 2012 roku. Teraz jednak, po trzynastu latach, przywilej ten rozszerzono na pozostałe cztery wyspy archipelagu. Teraz całe nasze terytorium jest sklasyfikowane jako światowy rezerwat biosfery. Dziękujmy Bogu za ten przywilej i za to, że udało nam się działać zgodnie z wymogami, aby stać się pierwszym takim terytorium na całym świecie - mówił prezydent Carlos Vila Nova w rozmowie z lokalnymi mediami.

Prezydent podkreślił również, że uznanie kraju za światowy rezerwat biosfery to nie tylko powód do dumy, ale także zobowiązanie. To nakłada na nas obowiązek działań na rzecz ochrony środowiska oraz prowadzenia inicjatyw służących całemu społeczeństwu Wysp Świętego Tomasza i Książęcej - dodał Vila Nova.

150 gatunków roślin, góry wulkaniczne i tropikalne lasy

Nowy światowy rezerwat biosfery obejmuje obszar o łącznej powierzchni 1130 km². W jego skład wchodzą m.in. góry wulkaniczne, tropikalne lasy oraz tereny uprawne. Bogactwo przyrodnicze archipelagu jest imponujące - na wyspach występuje blisko 150 gatunków roślin.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, które uzyskały niepodległość w 1975 roku, mogą pochwalić się unikalną fauną i florą. Charakterystyczna dla tego regionu jest stosunkowo niewielka liczba ssaków, ale za to ogromna różnorodność ptaków. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest ibis z Sao Tome - najmniejszy przedstawiciel tego gatunku na świecie.