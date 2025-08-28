Wojsko informuje, że na bieżąco monitoruje sytuację i jest w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

Kijów i inne miasta zaatakowane

Rosja przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak pociskami balistycznymi na Kijów. Lokalne władze przekazały, że zginęły co najmniej trzy osoby, w tym 14-latek, a co najmniej 12 osób zostało rannych.

AFP podała wcześniej, że w Kijowie słychać było "potężne eksplozje", a jeden z jej dziennikarzy widział pocisk zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą.

Według ukraińskiego serwisu Kyiv Independent Rosja rozpoczęła w środę wieczorem zmasowany atak z powietrza na ukraińskie miasta, wystrzeliwując w stronę Kijowa pociski balistyczne i drony.

Kyiv Independent podał również, powołując się na informacje przekazane przez mera Kijowa Witalija Kliczkę, że w wyniku ataku w kilku częściach miasta wybuchły pożary. Fragmenty jednego z pocisków spadły na teren przedszkola.