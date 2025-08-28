W nocy Rosjanie przeprowadzili kolejny atak na Ukrainę z wykorzystaniem lotnictwa dalekiego zasięgu. W odpowiedzi poderwano polskie i sojusznicze myśliwce, a systemy obrony powietrznej osiągnęły "stan najwyższej gotowości".

W związku z atakami rakietowymi rosyjskiego lotnictwa za wschodnią granicą Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydował o uruchomieniu wszystkich niezbędnych procedur bezpieczeństwa. "Operowanie rozpoczęły polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowano na platformie X.

Podjęte działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na ochronę polskiej przestrzeni powietrznej oraz bezpieczeństwo obywateli, szczególnie w regionach graniczących z Ukrainą. 

Wojsko informuje, że na bieżąco monitoruje sytuację i jest w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji. 

Kijów i inne miasta zaatakowane

Rosja przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak pociskami balistycznymi na Kijów. Lokalne władze przekazały, że zginęły co najmniej trzy osoby, w tym 14-latek, a co najmniej 12 osób zostało rannych.

AFP podała wcześniej, że w Kijowie słychać było "potężne eksplozje", a jeden z jej dziennikarzy widział pocisk zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą.

Według ukraińskiego serwisu Kyiv Independent Rosja rozpoczęła w środę wieczorem zmasowany atak z powietrza na ukraińskie miasta, wystrzeliwując w stronę Kijowa pociski balistyczne i drony.

Kyiv Independent podał również, powołując się na informacje przekazane przez mera Kijowa Witalija Kliczkę, że w wyniku ataku w kilku częściach miasta wybuchły pożary. Fragmenty jednego z pocisków spadły na teren przedszkola.