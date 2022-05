Połowa Polaków uważa, że najważniejszym zadaniem rządu jest walka z inflacją - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Na drugim miejscu znalazło się odblokowanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy (22 proc.).

Uczestników badania dla rp.pl zapytano, co według nich jest najważniejszym zadaniem rządu w najbliższych miesiącach. 50,7 proc. respondentów wskazało na walkę z inflacją. 22 proc. wybrało odblokowanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Według 8 proc. ankietowanych najważniejsze jest wzmocnienie polskiej armii.

6 proc. respondentów za priorytet uznało pomoc dla uchodźców z Ukrainy, a 5,9 proc. - działania dyplomatyczne ws. zaostrzenia sankcji wobec Rosji.



Walkę z inflacją za priorytetowe zadanie rządu uważa prawie 2 na 3 badanych (63 proc.) do 24 roku życia i 55 proc. badanych o dochodach wynoszących od 3001 zł do 5000 zł netto. Częściej niż pozostali respondenci odpowiedź tę wskazywali mieszkańcy miast liczących między 100 tys. a 199 tys. mieszkańców. Odblokowanie środków finansowych z Unii najczęściej wskazywali badani, którzy ukończyli 50 rok życia - co trzeci z nich - skomentowała wyniki badania Małgorzata Bodzon z SW Research.



Badanie przeprowadziła agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel 10 -11 maja br. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.