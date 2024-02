Sobota kolejnym dniem protestu polskich rolników. Blokują oni drogi w wielu miejscach kraju. Protestujący domagają się m.in. wstrzymania importu towarów rolnych z Ukrainy. Zobaczcie, gdzie w sobotę możecie napotkać na utrudnienia.

Protest rolników w Gdańsku - zdjęcie ilustracyjne / Piotr Hukalo / East News

Protesty trwają w Zachodniopomorskiem

Utrudnienia z powodu protestu rolników dotyczą przede wszystkim DK6 w rejonie Koszalina. Chodzi o węzeł Sianów-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

"Na węźle Sianów-Zachód blokada zjazdu i wjazdu z S6 na DK6, ruch puszczany co 30 min na 30 min, protest zabezpieczony przez policję" - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Podobnie jest też na odcinku między Reczem a Kaliszem Pomorskim na DK10. Rolnicy zablokowali trasę na wysokości skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151. Według zapowiedzi protest ma się zakończyć około 15.

Rolnicy w Pomorskiem nie odpuszczają

Z uwagi na protest rolników zablokowana jest w obu kierunkach S7 w Nowym Dworze Gdańskim - informuje Tomasz Haluch z gdańskiego GDDKiA. Wprowadzono objazdy drogami lokalnymi.

Utrudnienia mogą potrwać do godz. 16.00.

Zablokowana jest także DK55 w Kwidzynie. Nieprzejezdny jest również wyjazd z ronda w kierunku Jelenia (DK90). Utrudnienia mogą potrwać do godz. 18.

Z powodu protestu zablokowana jest również DK22 w obrębie węzła drogowego Lipienice, w Chojnicach. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 16.00.

A4 w Dolnośląskiem

Rolnicy zablokowali węzeł autostradowy Brzezimierz na autostradzie A4 w pobliżu Oławy na Dolnym Śląsku. Nie można tam wjechać ani zjechać z autostrady - poinformowały służby drogowe. Protest i utrudnienia potrwają do godz. 22.

"Ruch na autostradzie się odbywa, ale pojazdy jadące zarówno w stronę Katowic, jak i Wrocławia nie mogą zjechać na tym węźle. Niemożliwy jest też wjazd na autostradę" - przekazał dyżurny GDDKiA.

Czego oczekują protestujący rolnicy?

Od wielu tygodni trwają protesty rolników nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Producenci sprzeciwiają się nie tylko niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy, ale również unijnym regulacjom związanym z tzw. Zielonym Ładem.

To pakiet unijnych ustaw, które mają umożliwić Europie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zmiany w prawie zakładają m.in. ograniczenia w stosowaniu pestycydów i nawozów. W ich ramach ma być realizowana także strategia "od pola do stołu", której celem jest zapewnienie zdrowszej żywności.

Rolnicy podkreślają jednak, że regulacje są oderwane od realiów i zwłaszcza w sytuacji kryzysu związanego z wojną w Ukrainie, przyczyniają się do gwałtownego wzrostu kosztów produkcji rolnej. Przedstawiciele polskiego resortu rolnictwa deklarują, że wspierają protestujących.