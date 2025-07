76-letni motorowerzysta wjechał do wyrwy przed mostem w Krapkowicach (woj. opolskie) uszkodzonym w czasie wrześniowej powodzi. Mężczyzna zginął na miejscu. Przeprawa w Krapkowicach to jedna z kilku na terenie województwa, które czekają na remont po powodzi.

Prace przy odbudowie mostu w Krapkowicach, listopad 2024 r. / Krzysztof Świderski / PAP

Tragiczny wpadek motorowerzysty w Krapkowicach

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę przy moście w ciągu drogi krajowej nr 45 w Krapkowicach (woj. opolskie).

Do wyrwy w drodze przed mostem, który został uszkodzony w czasie wrześniowej powodzi, wjechał motorowerem 76-letni mężczyzna. Zginął na miejscu - poinformowała podkomisarz Joanna Daszkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.

Według wstępnych ustaleń policji kierujący motorowerem stracił panowanie nad pojazdem, wjechał w wyrwę przy moście i w wyniku upadku z wysokości około pięciu metrów poniósł śmierć na miejscu. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

Uszkodzony most w Krapkowicach

We wrześniu 2024 r. woda podmyła wjazd na most, przed którym powstała poprzeczna wyrwa głęboka na kilka metrów. Przeprawa w Krapkowicach to jedna z kilku na terenie województwa, które czekają na remont po powodzi.

Most jest całkowicie wyłączony z ruchu, który został przeniesiony na most tymczasowy.

Zniszczenia po powodzi

W województwie opolskim powódź we wrześniu 2024 roku uszkodziła 17 mostów i 18 wiaduktów. Część z nich nadal czeka na odbudowę. Poza mostem w Krapkowicach, tylko na drogach krajowych w regionie na odbudowanie czeka przeprawa w Głuchołazach i Skorogoszczy (między Opolem a Brzegiem).

Policjanci i drogowcy zwracają uwagę na niefrasobliwość kierowców, którzy traktują przeprawy tymczasowe jak normalne mosty i lekceważąc znaki drogowe, narażają na niebezpieczeństwo siebie i innych kierowców.

W Krapkowicach na moście tymczasowym policjanci zamontowali monitoring, ponieważ kierowcy ciężarówek korzystali z przeprawy pomimo znaku ograniczającego wagę pojazdów dopuszczonych na objazd. W Głuchołazach kierowcy zniszczyli pokrycie mostu tymczasowego na Białej Głuchołaskiej, traktując przeprawę jako miejsce sprawdzania przyspieszenia i hamowania swoich pojazdów.