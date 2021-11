​Ciężarna 30-latka, która zmarła w szpitalu w Pszczynie, pisała do swojej matki, że boi się o swoje życie. "Dziecko waży 485 gramów. Na razie dzięki ustawie aborcyjnej muszę leżeć. I nic nie mogą zrobić. Zaczekają, aż umrze lub coś się zacznie, a jeśli nie, to mogę spodziewać się sepsy" - pisała do bliskich. Do wiadomości dotarli dziennikarze programu "Uwaga" TVN.

REKLAMA