Do komisariatu policji w Łapach w Podlaskiem zgłosił się 27-latek, który przyznał się do śmiertelnego potrącenia młodego rowerzysty. Ciało mężczyzny znaleziono wczoraj nad ranem przy lokalnej drodze.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

27-latek, który zgłosił się na policję , to mieszkaniec gminy Brańsk. Gdy przyszedł na komisariat, od razu został przebadany alkomatem. Był trzeźwy.

Mężczyzna powiedział policjantom, że to on na drodze między Piątkowem a miejscowością Poświętne potrącił wczoraj rano 25-latka, a potem pojechał do domu.

Zabezpieczono już samochód 27-latka. Fragmenty karoserii znalezione w miejscu potrącenia pasują do tego pojazdu.