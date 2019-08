Pożar w Zakładzie Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie w Śląskiem. Płonie hala przy ulicy Pułaskiego.

Dym widoczny jest z daleka / Gorąca Linia RMF FM /

Nie ma informacji o poszkodowanych.

Płonie hala przy ulicy Pułaskiego. / Gorąca Linia RMF FM /



Z ogniem walczy 13 zastępów straży pożarnej.

Słup dymu nad Myszkowem /Gorąca Linia RMF FM /



Zakład Przerobu Odpadów Przemysłowych w Myszkowie, gdzie doszło do pożaru, zajmuje się odzyskiem i recyklingiem odpadów przemysłowych i poużytkowych. Posiada linię do pełnego recyklingu zużytych filtrów olejowych, paliwowych i powietrznych oraz sorbentów, czyściw i zaolejonych ubrań roboczych, a także linię technologiczną do odzysku odpadów skórzanych, gumowych, tekstylnych i z tworzyw sztucznych. Może też wytwarzać z opadów paliwa alternatywne.