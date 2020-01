Słowaccy przewoźnicy zapowiadają, że w niedzielę o godzinie 22.00 wznowią protest. Polega on na blokowaniu głównych dróg przez ciężarówki.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Przewidując, że, podobnie jak w poprzednich dniach, niemożliwy będzie przejazd przez przejście graniczne w Chyżnem, apelujemy do kierowców ciężarówek o wybór innych tras i przejść - powiedziała w niedzielę Barbara Szczerba z biura prasowego małopolskiej policji.

Słowaccy kierowcy samochodów ciężarowych w środę rano rozpoczęli protest, bo domagają się zmniejszenia podatku drogowego od pojazdów używanych do komercyjnego transportu towarów. Blokady utrudniały ruch w niektórych miastach Słowacji, w tym w Bratysławie.



Odcinek drogi krajowej nr 7 na granicy polsko-słowackiej w Chyżnem był nieprzejezdny od środy rana, choć protestujący kilka razy na dobę go odblokowywali. W piątek o godzinie 20.00 zawiesili protest na weekend. W niedzielę wieczorem chcą go wznowić.